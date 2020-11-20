Чего еще Льюис Хэмилтон может добиться в Ф-1

Льюис Хэмилтон выиграл свой седьмой титул в Формуле 1. Чего еще он может добиться в Ф-1?

Рекорд Михаэля Шумахера (семь титулов чемпиона мира) казался непревзойденным. Хэмилтон достиг этого достижения в 2020 году и побил или превзошел несколько других рекордов за последние месяцы. По статистике, британца уже можно назвать лучшим гонщиком Формулы 1 в истории. Однако объективно его достижения не идут ни в какое сравнение с гонщиками прошлых лет. Попытки сравнивать гонщиков старого поколения и современности излишни и обречены на провал. Формула 1 слишком сильно изменилась за эти годы, чтобы можно было напрямую сравнивать пилотов. Статистика в пользу Хэмилтона, но пилоты, которые стартовали несколько десятилетия назад, не участвовали в таком количестве гонок и были физически неспособны добиться такого количества успехов. Поэтому сравнивать его с гонщиками, выступающими много лет назад, не имеет особого смысла. Его можно в какой-то степени сравнить с Шумахером, но лучше подождать, пока Хэмилтон завершит свою карьеру. В их карьере и достижениях много общего.

Хэмилтон сильно изменился как гонщик с момента своего дебюта. Он был очень быстр с самого начала, но в ранние годы совершил слишком много ошибок. Это урок для таких пилотов, как Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Им не хватает того расчета, который имеет Хэмилтон, и который они должны усвоить с опытом. Прорыв в карьере Хэмилтона произошел после сезона 2011 года, который был его самым слабым. Тогда у него были различные проблемы в личной жизни, которые сказывались на его спортивной форме. С 2012 года произошло изменение отношения и значительное уменьшение количества допущенных ошибок. Переход в Mercedes был его лучшим ходом, потому что в этой команде он наконец получил свободу по многим вопросам, что очень положительно отразилось на его результатах. В последние годы Хэмилтон практически не допускал ошибок и очень стабильно выступает. Сочетание скорости и стабильности означает серию успехов.

Чего еще Хэмилтон может добиться в Формуле 1?

У Хэмилтона сейчас одна конкретная цель: восьмой титул чемпиона мира. В 2021 году у него должен быть автомобиль Mercedes, способный побороться за титул и установить новый рекорд Формулы-1. Последующие годы — большая неизвестность, так что это может быть его последний шанс. Хэмилтону 35 лет, столько же, сколько Шумахеру, когда он выиграл свой седьмой титул в 2004 году. Затем немец выступал в Формуле-1 еще два года (не нужно считать возвращение в Mercedes, потому что он был уже слабее прежнего). В 2005 году из-за нормативных изменений Ferrari не рассчитывала на борьбу за высшие цели. В 2006 году он боролся за титул с Алонсо до конца, но немного проиграл. Хэмилтон должен оставаться в отличной форме еще 2-3 года, побороться за восьмой титул в 2021 году и побить еще несколько рекордов. Если после изменений в 2022 году у него останется сильный автомобиль, то к Хэмилтона будет шанс переписать еще пару рекордов.

Подход Хэмилтона изменился за последний год. Особого внимания заслуживает его заявление на одной из пресс-конференций после гонки, рядом с которым сидел Ферстаппен. Когда его спросили о рекордах, он сказал что-то вроде того, что он должен оставаться в F1 как можно дольше, чтобы такие гонщики, как Ферстаппен, не могли легко побить его результаты. Раньше Хэмилтон много говорил о том, что у него много идей для жизни за пределами Формулы 1. В этом году из-за коронавируса ему пришлось отказаться от всех поездок и сократить другие увлечения, а его жизнь была сосредоточена только на спорте. Это изменило его, потому что он больше был сосредоточен на таких вопросах. Это должно привести к тому, что намерен остаться больше, чем на год.