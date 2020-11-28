Ф-1. Гран-при Бахрейна: превью, трансляция

Сезон Формулы 1 выходит на свою последнюю прямую. Хотя чемпионские титулы уже давно в руках Льюиса Хэмилтона и Мерседес, за ними ведется один из самых равных поединков за последние годы. Сегодня мы приглашаем вас на превью первого из трех уик-эндов, которые заканчивают программу в 2020 году — Гран-при Бахрейна.

Название трека: Международный автодром Бахрейна

Длина трассы: 5412 км.

Количество кругов: 57

Последний победитель: Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Рекорд трека (гонка): Педро де ла Роса, 1:31.447 (McLaren, 2005).

Рекорд трека (квалификация): Шарль Леклерк, 1:27.886 (Ferrari, 2019)

Международный автодром Бахрейна был спроектирован Германом Тильке и сдан в эксплуатацию в 2004 году. Всего через месяц после того, как была перерезана «красная ленточка», здесь разыгрался первый Гран-при Бахрейна. В гонке доминировали пилоты Ferrari (как и весь сезон). Михаэль Шумахер и Рубенс Барикелло сделали дубль, завоевав также первую строчку в квалификации, а немец тоже показал лучший круг.

С тех пор Гран-при Бахрейна почти постоянно фигурирует в календаре F1 (за исключением 2011 года, когда гонка не проводилась из-за напряженной политической ситуации в регионе). Интересно, что гонщики не всегда участвовали в гонках на известной ветке Гран-при. В 2010 году организаторы решили изменить схему трассы на так называемую «Endurance», разработанкю для гонок на длинные дистанции (хотя WEC уже много лет использует только систему «Гран-при»). Это решение вызвало много споров.

Сама трасса имеет протяженность 5412 км и представляет собой типичный объект «старт-стоп». Он отличается долгим, прямым и сильным торможением, что способствует обгонам на трассе. Кроме того, как и на открывающем сезон Red Bull Ring, в распоряжении пилотов будут три зоны DRS. Все это означает, что в воскресенье мы, вероятно, станем свидетелями множества маневров, что подтверждают гонки прошлых лет.

Трассу можно увидеть благодаря камере на борту Шарля Леклера во время квалификации 2019 года.

Гран-при Бахрейна дважды открывал сезон F1. Это происходило в 2006 и 2010 годах.

Рекордсменом трека по количеству побед является Себастьян Феттель. Немец четыре раза выигрывал здесь.

Борьба за топ-3

18 очков – именно такая разница между занимающей третье место Racing Point и пятой Renault. Мы давно не наблюдали такой ожесточенной борьбы за топ-3. Таким образом, за место на виртуальном подиуме будут бороться Racing Point, McLaren, Renault, а также Ferrari, занимающей шестое место. Борьба ведется не только за престиж, но и за миллионы долларов призовых от Liberty Media.

Трасса в Бахрейне должна быть исключительно благоприятной для Renault. В этом сезоне автомобили французского концерна доказали, что там, где важны мощность двигателя и низкая аэродинамическая прижимная сила, они лидируют в середине пелетона. Даниэль Риккардо, который не финишировал в последних двух гонках в Бахрейне из-за аварий, особенно надеется на хороший результат здесь.

Дождевая гонка?

К удивлению многих, прогноз погоды однозначно предполагает, что в воскресенье на трассе могут быть осадки. В этом нет ничего необычного для Аравийского полуострова, но, безусловно, это довольно редкое явление. Так было недавно в Формуле-1 во время прошлогодних тестов на Гран-при Бахрейна. Интересно, что тогда у команд даже не было дождевых покрышек, поэтому на трассу никто не выезжал на протяжении нескольких часов. На этот раз мы не столкнемся с таким сценарием, поскольку у команд стандартное распределение промежуточных и дождевых шин для каждой гонки.

Даже если будет дождь, вряд ли мы станем свидетелями повторения ГП Турции. В Бахрейне даже в конце года температуры колеблются в пределах 26 — 30 ° C.

Важно отметить, что гонка на Гран-при Бахрейна еще никогда не была такой поздней в календаре. По сравнению со стандартной датой марта/апреля, темнеть начинает намного раньше, и это повлияет на температуру трека, которая должна быть немного ниже, чем обычно. Это одна из причин, по которой Pirelli решила выбрать состав шин на одну ступень мягче, чем в прошлом сезоне.

Трансляция

В прямом эфире гонку покажет телеканал Сетанта Спорт плюс. Начало в 16:05.