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Автоспорт

Льюис Хэмилтон пропустит гонку в Бахрейне

отАндрей Огородник

Дек 1, 2020

Лучший автогонщик современности Льюис Хэмилтон не сможет принять участие в Гран-при Сахира.

Как сообщает пресс-служба Mercedes, в британского пилота появились симптомы коронавируса, из-за чего он пропустит ближайшую гонку.

Утром в понедельник Льюис проснулся с легкими симптомами и одновременно с этим получил сообщение, что у человека, с которым он контактировал до приезда в Бахрейн, выявлен коронавирус. Поэтому Льюис сдал еще один тест, который дал положительный результат. Позднее этот результат был подтвержден повторным тестом.

Льюис самоизолировался в соответствии с протоколами COVID-19 и инструкциями министерства здравоохранения Бахрейна. За исключением легких симптомов, Льюис чувствует себя нормально. Вся команда желает ему скорейшего выздоровления.

Отметим, что гонку в Бахрейне также пропустит и Ромен Грожан, который в крайней гонке попал в ужасную аварию и сейчас восстанавливает здоровье.

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