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Автоспорт

Джордж Расселл выступит за Мерседес на Гран-при Сахира

отАндрей Огородник

Дек 2, 2020 , ,
Джордж Расселл

Руководство Мерседес определилось с заменой своей главной звезде Люису Хэмилтону на Гран-при Сахира.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт Формулы 1, титулованного британца заменит его соотечественник из Уильямс Джордж Расселл. Накануне руководство обеих команд договорились о том, что Расселл проведет гонку в Бахрейне за Мерседес вместо Хэмилтона.

Напомним, Люис Хэмилтон досрочно стал чемпионом Формулы 1 2020, но ближайшую гонку пилот пропустит из-за подозрения на коронавирус. Гран-при Сахира является предпоследним этапом в нынешнем сезоне.

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