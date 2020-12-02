Джордж Расселл выступит за Мерседес на Гран-при Сахира

Руководство Мерседес определилось с заменой своей главной звезде Люису Хэмилтону на Гран-при Сахира.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт Формулы 1, титулованного британца заменит его соотечественник из Уильямс Джордж Расселл. Накануне руководство обеих команд договорились о том, что Расселл проведет гонку в Бахрейне за Мерседес вместо Хэмилтона.

Напомним, Люис Хэмилтон досрочно стал чемпионом Формулы 1 2020, но ближайшую гонку пилот пропустит из-за подозрения на коронавирус. Гран-при Сахира является предпоследним этапом в нынешнем сезоне.