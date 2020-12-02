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Автоспорт

Сын Шумахера будет выступать за Хаас

отАндрей Огородник

Дек 2, 2020 , ,
Мик Шумахер

Сын легенды Формулы 1 Михаэля Шумахера — Мик Шумахер в следующем сезоне попытается повторить успехи отца.

Как сообщает официальный сайт команды Формулы 1 «Хаас», 21-летний пилот подписал с их командой долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются. Также американская команда подписала в свои ряды российского пилота Никиту Мазепина, который вместе с Миком Шумахером должен стать заменой Ромену Грожану и Кевину Магнуссену.

Напомним, Мик Шумахер последние два года выступал в Формуле 2, где в нынешнем году уверенно лидирует в общем зачете.

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