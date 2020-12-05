Ф-1. Гран-при Сахира: превью, мнение букмекеров, трансляция

После гонки на прошлой неделе и ужасающей аварии Ромена Грожана в Формуле-1 многое произошло. Это была чрезвычайно насыщенная неделя, и есть множество причин, по которым стоит обязательно посмотреть Гран-при Сахира, который во многих отношениях будет уникальным. В основном потому, что в нем не появится Льюис Хэмилтон.
Уникальный трек
Несмотря на то, что F1 проводит еще один уик-энд на том же объекте, использование другой версии трассы поставит перед гонщиками совершенно другую задачу, чем неделей ранее. Необычная схема трассы, которая будет использоваться в эти выходные, напоминает овальную трассу. Но это больше похоже на трассу Монцы, состоящую из длинных прямых и четырех тормозных путей перед медленными поворотами. У автомобилей будет гораздо меньшая прижимная сила, чем неделей ранее. С меньшим аэродинамическим сцеплением автомобили с большей вероятностью будут скользить на поворотах. Трасса будет отличаться от Монцы в основном длиной. Необычно маленькой для Гран-при Формулы 1. Круг продлится меньше минуты. В квалификации, как и в Монце, большое значение будет иметь расстояние до впереди идущей машины из-за роли аэродинамической тени. В сочетании с очень коротким циклом это может привести к недопониманию и проблемам.
Шанс Рассела
Льюис Хэмилтон не сумеет пвторить рекорд в тринадцать побед в этом сезоне, и он не завоюет сотую поул-позицию в Абу-Даби. Соперники не остановили его, но Ковид это сделал. Вместо него Джордж Рассел сядет в машину Mercedes.
Таким образом, Джордж стал первым юниором Mercedes, который сел в машину команды во время гонки. Это прекрасная возможность для Рассела. Это правда, что ему не хватает опыта в этой машине, но он ранее тестировался на Mercedes, и сам класс машины должен позволить ему быстро достичь уровня, который позволил бы ему бороться за высокие позиции. Минимальный план, безусловно, будет заключаться в том, чтобы добраться до финиша и, наконец, набрать первые очки в F1, чего он еще не достиг в Williams. Однако, учитывая возможности машины и амбиции Рассела, победить Валттери Боттаса и выиграть гонку будет мечтой. Расселу нечего терять. Никто не требует от него победы. Однако, если бы он это сделал, он был бы беспроигрышным кандидатом на место в Mercedes в 2022 году. Пока что Рассел не уступал в квалификации своему партнеру по команде. Это один из лучших результатов в истории F1. Однако скептики могут сказать, что его товарищи по команде не были особенно требовательны. Поэтому сравнение с Боттасом будет иметь большое значение для репутации Рассела. Если бы он обыграл его в квалификации, продолжив свою серию, это было бы огромным достижением. Британец уже показал вои способности в первых двух практиках.
Воспользуется ли Ферстаппен отсутствием Хэмилтона
У Макса Ферстаппена нет большой мотивации бороться за вице-чемпионство, но есть желание побеждать. В конце концов, он был вторым после Льюиса в предыдущей гонке. Однако новая схема трассы может стать проблемой для Red Bull. Макс уже жаловался на нее. Конечно, воспоминания о Монце тоже могут его беспокоить, но с тех пор Red Bull добилась значительного прогресса.
Ферстаппен — самая большая угроза для Mercedes.
Дебютанты
Haas потребовалось много времени, чтобы подтвердить состав пилотов на следующий сезон, и, наконец, они выбрали день, когда все говорили о Расселе в Mercedes. Как и ожидалось, были выбраны имя Мика Шумахера и деньги Никиты Мазепина. Нет необходимости быть злонамеренным. В дополнение к легендам и деньгам их отцов, соответственно, у них обоих также есть изрядное количество талантов, как это видно на гонках F2 в этом году.
Ввиду стольких личных изменений, громко обсуждаемых в паддоке, мало кто обращает внимание на двух новичков, которые впервые примут участие в гонке F1 в воскресенье. Первый — Пьетро Фиттипальди, который при других обстоятельствах, безусловно, привлек бы больше внимания, поскольку он внук первого чемпиона мира Формулы 1 в этой области. Фиттипальди заменит выздоравливающего Ромена Грожана в Хаасе. Второй новичок — Джек Эйткен, заменивший Джорджа Рассела в Williams.
Мнение букмекеров (победитель)
Валттери Боттас – 2.8
Макс Ферстапен – 3.0
Джордж Расселл – 3.1
Серхио Перес – 21
Александр Албон – 26
Трансляция
В прямом эфире квалификацию покажет телеканал Setanta Sports Плюс, начало в 19:00. Гонка состоится в 19:00 в воскресенье и будет показана на Setanta Sports Плюс.