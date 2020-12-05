Ф-1. Гран-при Сахира: превью, мнение букмекеров, трансляция

После гонки на прошлой неделе и ужасающей аварии Ромена Грожана в Формуле-1 многое произошло. Это была чрезвычайно насыщенная неделя, и есть множество причин, по которым стоит обязательно посмотреть Гран-при Сахира, который во многих отношениях будет уникальным. В основном потому, что в нем не появится Льюис Хэмилтон.

Уникальный трек

Несмотря на то, что F1 проводит еще один уик-энд на том же объекте, использование другой версии трассы поставит перед гонщиками совершенно другую задачу, чем неделей ранее. Необычная схема трассы, которая будет использоваться в эти выходные, напоминает овальную трассу. Но это больше похоже на трассу Монцы, состоящую из длинных прямых и четырех тормозных путей перед медленными поворотами. У автомобилей будет гораздо меньшая прижимная сила, чем неделей ранее. С меньшим аэродинамическим сцеплением автомобили с большей вероятностью будут скользить на поворотах. Трасса будет отличаться от Монцы в основном длиной. Необычно маленькой для Гран-при Формулы 1. Круг продлится меньше минуты. В квалификации, как и в Монце, большое значение будет иметь расстояние до впереди идущей машины из-за роли аэродинамической тени. В сочетании с очень коротким циклом это может привести к недопониманию и проблемам.

Шанс Рассела

Льюис Хэмилтон не сумеет пвторить рекорд в тринадцать побед в этом сезоне, и он не завоюет сотую поул-позицию в Абу-Даби. Соперники не остановили его, но Ковид это сделал. Вместо него Джордж Рассел сядет в машину Mercedes.

BAHRAIN, BAHRAIN — DECEMBER 04: George Russell of Great Britain driving the (63) Mercedes AMG Petronas F1 Team Mercedes W11 on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Sakhir at Bahrain International Circuit on December 04, 2020 in Bahrain, Bahrain. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Таким образом, Джордж стал первым юниором Mercedes, который сел в машину команды во время гонки. Это прекрасная возможность для Рассела. Это правда, что ему не хватает опыта в этой машине, но он ранее тестировался на Mercedes, и сам класс машины должен позволить ему быстро достичь уровня, который позволил бы ему бороться за высокие позиции. Минимальный план, безусловно, будет заключаться в том, чтобы добраться до финиша и, наконец, набрать первые очки в F1, чего он еще не достиг в Williams. Однако, учитывая возможности машины и амбиции Рассела, победить Валттери Боттаса и выиграть гонку будет мечтой. Расселу нечего терять. Никто не требует от него победы. Однако, если бы он это сделал, он был бы беспроигрышным кандидатом на место в Mercedes в 2022 году. Пока что Рассел не уступал в квалификации своему партнеру по команде. Это один из лучших результатов в истории F1. Однако скептики могут сказать, что его товарищи по команде не были особенно требовательны. Поэтому сравнение с Боттасом будет иметь большое значение для репутации Рассела. Если бы он обыграл его в квалификации, продолжив свою серию, это было бы огромным достижением. Британец уже показал вои способности в первых двух практиках.

Воспользуется ли Ферстаппен отсутствием Хэмилтона

Formula One F1 — Sakhir Grand Prix — Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain — December 4, 2020 Red Bull’s Max Verstappen in action during practice Pool via REUTERS/Bryn Lennon

У Макса Ферстаппена нет большой мотивации бороться за вице-чемпионство, но есть желание побеждать. В конце концов, он был вторым после Льюиса в предыдущей гонке. Однако новая схема трассы может стать проблемой для Red Bull. Макс уже жаловался на нее. Конечно, воспоминания о Монце тоже могут его беспокоить, но с тех пор Red Bull добилась значительного прогресса.

Ферстаппен — самая большая угроза для Mercedes.

Дебютанты

Haas потребовалось много времени, чтобы подтвердить состав пилотов на следующий сезон, и, наконец, они выбрали день, когда все говорили о Расселе в Mercedes. Как и ожидалось, были выбраны имя Мика Шумахера и деньги Никиты Мазепина. Нет необходимости быть злонамеренным. В дополнение к легендам и деньгам их отцов, соответственно, у них обоих также есть изрядное количество талантов, как это видно на гонках F2 в этом году.

Ввиду стольких личных изменений, громко обсуждаемых в паддоке, мало кто обращает внимание на двух новичков, которые впервые примут участие в гонке F1 в воскресенье. Первый — Пьетро Фиттипальди, который при других обстоятельствах, безусловно, привлек бы больше внимания, поскольку он внук первого чемпиона мира Формулы 1 в этой области. Фиттипальди заменит выздоравливающего Ромена Грожана в Хаасе. Второй новичок — Джек Эйткен, заменивший Джорджа Рассела в Williams.

Мнение букмекеров (победитель)

Валттери Боттас – 2.8

Макс Ферстапен – 3.0

Джордж Расселл – 3.1

Серхио Перес – 21

Александр Албон – 26

Трансляция

В прямом эфире квалификацию покажет телеканал Setanta Sports Плюс, начало в 19:00. Гонка состоится в 19:00 в воскресенье и будет показана на Setanta Sports Плюс.