Ф-1. Гран-при Абу-Даби. Превью, мнение букмекеров, трансляция

Пора заканчивать этот сумасшедший сезон. Пандемия привела к тому, что Гран-при Абу-Даби проходит в декабре и сезон также заканчивается этой гонкой.

Основная информация о Гран-при Абу-Даби

Трасса: Автодром Яс Марина

Длина трассы: 5,554 км.

Количество кругов: 55

Последний победитель: Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Рекорд трека (гонка): Льюис Хэмилтон, 1:39.283 (Mercedes, 2019)

Рекорд трека (квалификация): Льюис Хэмилтон, 1:34.779 (Mercedes, 2019)

Яс-Марина — довольно извилистая и быстрая трасса. Пилотов ждет множество поворотов на 90 градусов, и единственная возможность для маневров обгона — это торможение до 8 и 11 поворотов, где есть зоны DRS. Гран-при Абу-Даби не славится большими гонками. Здесь в последние годы есть одна большая лотерея. Один раз будет весьма скучно, а в другой раз вы увидите большой бой. Запомнились гонки 2010 года, где Фернандо Алонсо не смог справиться с Виталием Петровым, что позволило Себастьяну Феттелю выиграть свой первый титул чемпиона мира. Запомнились такие события, как победа Кими в 2012 году, первый чемпионский титул Mercedes в 2014 году, бой Хэмилтона с Росбергом в 2016 году и прощание с Фернандо Алонсо в 2018 году.

Возвращение Хэмилтона

Льюис Хэмилтон в последний момент разрушил надежду Джорджа Рассела и возвращается в Абу-Даби в составе Mercedes. Этот факт наверняка понравится фан-клубу Льюиса, но большинство фанатов F1 хотели бы увидеть еще одну дуэль Рассела с Валлтери Боттасом. В конце концов, Рассел боролся за свою первую победу, которую жестокая судьба отняла у него неделю назад. Льюис будет бороться за свою девяносто шестую и двенадцатую победу в этом сезоне.

Такой поворот событий стал еще одним ударом для Рассела после огромного разочарования несколько дней назад. После великолепного выступления на Гран-при Сахира Рассел действительно заслужил второй шанс.

До свидания

Ромен Грожан, к сожалению, не сможет выступить в Абу-Даби, но Кевин Магнуссен попрощается с командой и Формулой-1. Даниил Квият, вероятно, также проведет свою последнюю гонку в F1. Карьеры обоих игроков начались в сезоне 2014 года, и у них много общего. Эти двое вошли в историю Формулы-1 благодаря отличным выступлениям. Им удалось финишировать на подиуме. Россиянину — трижды, Магнуссену — только один раз. Оба они в свое время также вызывали споры своим агрессивным стилем вождения, из-за которого на трассе возникали опасные ситуации. Квят даже получил прозвище «торпеда», чего он совершенно не стеснялся. Они оба выступали в ведущих командах (McLaren и Red Bull), но присоединились к ним во время кризиса, и их быстро заменили более интересные для болельщиков пилоты. У обоих есть шанс вернуться в Ф1 в будущем, но на практике такие возвращения случаются редко. У обоих уже были годичные перерывы в стартах, после чего у них появился второй шанс.

На Гран-при Абу-Даби прощаются не только гонщики, покидающие F1. Некоторые также прощаются со своими нынешними командами. Даниэль Риккардо, Себастьян Феттель, Карлос Сайнс и Серхио Перес прощаются с командами, в которых они были лидерами, и помогли перейти на следующий уровень. Все, кроме Феттеля, завершают сотрудничество в хорошей атмосфере и с чувством гордости за свои совместные достижения. Даже неприятное прощание Переса с Racing Point было подслащено великолепной победой в Сахире.

Racing Point и Renault попрощаются со своим нынешним воплощением, изменив название со следующего года.

Конец особого сезона

Это был особенный сезон. Уникальный из-за исключительного доминирования Льюиса Хэмилтона, но, конечно, не скучный. За спиной Льюиса происходило много всего. На пьедестале почета стояли тринадцать пилотов. Больше всего с 2008 года. Впервые в гибридную эпоху мы увидели победителей из четырех разных команд. Среди них были Пьер Гасли из AlphaTauri и Серхио Перес из Racing Point, но гонщики Ferrari так и не побеждали. Календарь тоже был уникальным. Впервые в истории в Италии прошли три гонки. Все на классических, старомодных треках. Гонки в Португалии и Турции удивили гонщиков чрезвычайно мокрым покрытием, а уникальная схема трассы Гран-при Сахира подарила нам одну из лучших гонок сезона. К сожалению, пандемия коронавируса не обошла паддок, но Нико Хюлкенберг и, конечно же, Джордж Рассел удивили всех великолепными выступлениями в качеств замены.

Мнение букмекеров

Льюис Хэмилтон – 1.8

Валттерри Боттас – 2.5

Макс Ферстаппен – 6.5

Александр Албон — 51

Трансляция

В прямом эфире квалификацию покажет Сетанта Спор плюс. В воскресенье гонку покажет также «плюс».