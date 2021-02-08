Официально: Хэмилтон подписал новый контракт с Мерседес

Лучший автогонщик современности Льюис Хэмилтон проведет ещё один сезон в составе известнейшей команды «Мерседес».

Как сообщает официальный сайт немецкой команды, британский пилот заключил новое соглашение сроком на один год.

Я очень рад, что начну уже девятый сезон вместе с моими коллегами из «Мерседеса». Вместе мы, как команда, добились невероятных результатов и с нетерпением ждем возможность развить наш успех, стремясь к совершенствованию как на трассе, так и за ее пределами — заявил Хэмилтон

Напомним, Льюис Хэмилтон самый титулованный гонщик современности, британец семь раз становился чемпионом мира, причем шесть раз за последние семь сезонов.