Хэмилтон остается в Mercedes: но что будет дальше

Льюис Хэмилтон подписал с Mercedes всего лишь годовой контракт, и не исключено, что он попрощается с немецкой командой после сезона 2021 года. Судьба Валттери Боттаса также неизвестна. Различные источники и эксперты предполагают, что Макс Ферстаппен и Джордж Рассел могут создать дуэт в Mercedes в 2022 году.

Льюис Хэмилтон подписал новое соглашение с Mercedes, но это не положило конец спекуляциям о нынешнем чемпионе мира Формулы-1, все из-за всего лишь годичного контракта, по которому британский гонщик станет свободным агентом в 2022 году. Будет ли его будущее по-прежнему с командой Брэкли?

У различных СМИ на этот счет есть своя теория, которая напоминает, что Хэмилтон хотел право вето в контракте, то есть возможность заблокировать переход другого водителя на Mercedes. 36-летний пилот не получил такой привилегии, а это значит, что переход Джорджа Рассела в немецкую команду практически неизбежен.

В этой ситуации решит ли Хэмилтон расширить сотрудничество с Mercedes? Готов ли он к внутренней дуэли с гораздо более молодым соотечественником? — Хэмилтон поднимал ставки и переоценил свою рыночную стоимость. Это не очень хороший знак. Как сообщил RacingNews365 участник WTCR Том Коронел, в ожидании находится достаточно пилотов, готовых занять его место.

По данным различных источников, в отношениях Хэмилтона с Mercedes что-то сломалось. — Если обе стороны довольны сотрудничеством, контракт подписывается на несколько лет. Больше нет любви, потому что обеим сторонам пришлось пойти на острый компромисс, чтобы вместе гоняться в 2021 году. Пройдет несколько месяцев, и им снова придется сесть за стол, — отмечает источник.

Многим не понятно, почему Хэмилтон в числе прочих настаивал так сильно на повышение в новом контракте. — Может, и раньше просил, но времена другие. Льюис должен знать, что происходит в мире. Вы не можете попросить столько денег. В конце концов, в Mercedes никто не зарабатывает 40 миллионов долларов в год. Это тяжело объяснить сотрудникам, когда некоторые из них теряют работу или получают сокращение зарплаты.

Mercedes находится в идеальном положении, чтобы доминировать в Формуле-1 в течение многих лет, и любой гонщик будет стремиться присоединиться к конюшне из Брэкли. Это относится, например, к Максу Ферстаппену, которому постепенно надоедают последовательные поражения Red Bull Racing. Пункт в контракте голландца позволяет ему расстаться с «красными быками» раньше. Именно поэтому эксперты не исключают, что именно Ферстаппен и Рассел сформируют дуэт гонщиков Mercedes в 2022 году.

«Я понимаю, почему Хэмилтон хотел заблокировать переход Ферстаппена. Никто не хотел бы, чтобы Макс был товарищем по команде. Если только мы не говорим о ком-то, кто присоединяется к команде в конце набора и соглашается играть вторую роль в команде. Для Mercedes это идеальный вариант. Ставка на Рассела. Он молод и талантлив. Поместите Ферстаппена рядом с ним. Так можно построить будущее коллектива», — заявил эксперт.

Ферстаппену в этом году исполнится 24 года. Расселу скоро исполнится 23 года. Такой дуэт мог быть сильной стороной Mercedes на долгие годы. Но, несомненно, ни один из них не хотел бы стать пилотом номер два. Однако это не окончательный итог. Стоит отметить, что Хэмилтон может еще остаться в команде.

Да непонятно, в каком состоянии будет Mercedes после того, как произойдут изменения в техническом регламенте. Однако можно сказать точно, следующее межсезонье будет очень и очень интересным.