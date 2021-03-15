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Автоспорт

Топ-9 рекордов, которые может побить Хэмилтон в 2021 году

отВиктор

Мар 15, 2021 ,

Льюис Хэмилтон останется в Формуле-1 на сезон 2021. Вашему вниманию несколько самых важных, интересных и самых ожидаемых рекордов, которые британец может побить в 2021 году.

Наибольшее количество чемпионских титулов в Формуле-1

Это самый важный рекорд Формулы 1, который Хэмилтон может побить уже в 2021 году. В настоящее время британец вместе с Михаэлем Шумахером имеет по семь чемпионских титулов. Если Льюис снова выиграет чемпионский титул, он станет единственным рекордсменом в важнейшем статистическом рейтинге Формулы 1.

Больше всего подряд чемпионских титулов

Если Хэмилтон станет чемпионом мира в 2021 году, он сравняется с рекордом Михаэля Шумахера по пяти чемпионских титулах подряд. Немец доминировал в Формуле-1 с 2000 по 2004 год. Хэмилтон — лучший пилот с 2017 года, так что успех в наступающем сезоне может стать пятым кряду для него. В настоящее время Хэмилтон вместе с Хуаном Мануэлем Фанхио и Себастьяном Феттелем занимают второе место в этом рейтинге, поскольку каждый из них выиграл четыре чемпионских титула подряд.

Больше всего кругов лидерства

Этот рекорд легче всего побить, и Хэмилтон был близок к нему в 2020 году. Михаэль Шумахер за свою карьеру проехал 5 111 кругов в лидерах в гонках Формулы 1. Хэмилтон лидировал 5099 кругов, поэтому ему нужно еще 13 кругов, чтобы стать единственным лидером. В 2020 году Хэмилтон побил рекорд по общему количеству лидирующих километров, а в 2019 году — по количеству гонок с лидерством хотя бы в одном кругу.

Наибольшее количество побед на одной трассе

В настоящее время Хэмилтон и Шумахер могут похвастаться восемью победами на одной трассе. Хэмилтон неоднократно выигрывал Гран-при Венгрии в Хунгароринге, а Шумахер — Гран-при Франции в Маньи-Кур. Хэмилтону необходимо выиграть гонку этого года в Венгрии, чтобы стать единственным рекордсменом Формулы 1 в этом отношении.

Количество сезонов подряд с хотя бы одной победой

В сезонах 1992-2006 гг. Михаэль Шумахер выигрывал хотя бы одну гонку, он это делал 15 лет подряд. Хэмилтон выигрывал хотя бы один раз в каждом сезоне, в котором участвовал (только у него есть такое достижение), но с 2007 года он выступал в 14 сезонах. Если британец выиграет какую-либо гонку в 2021 году, он сравняется с рекордом Шумахера.

Самое большое количество поул-позишн на одной трассе

В настоящее время Хэмилтон, Шумахер и Сенна могут похвастаться восемью гонками, которые они начали с первых позиций на одной трассе. Хэмилтон восемь раз стартовал с поула в Альберт-парке в Австралии, Шумахер — на Сузуке в Японии, Сенна — на Имоле в Италии. Британцу необходимо стать самым быстрым в квалификации в Австралии в 2021 году, чтобы запись себе в актив этот рекорд единолично.

Больше всего поул-позишн подряд на одной трассе

В 1985-1991 годах Сенна начинал с первого поля в гонках Гран-при Сан-Марино на трассе Имола. Семь подряд поул-позиций на одной трассе (и Гран-при) — это рекорд Формулы 1. У Хэмилтона есть шанс сравняться с ним в 2021 году, потому что он всегда выигрывал квалификацию с 2014 года и стартовал с первого поула на Гран-при Австралии в Альберте Парке. Это означает, что у него есть активная серия из шести последовательных стартов с первого места кряду.

Больше всего Больших шлемов

Большой шлем Формулы-1 — это ситуация, когда гонщик в течение одного уик-энда: выигрывает поул-позицию, выигрывает гонку, лидирует на каждом круге и показывает лучшее время на одном круге. Очень сложно так доминировать в ​​течение одного уик-энда. Очень часто один гонщик был очень близок к Большому шлему, но в итоге терпел поражение. Рекорд по количеству Больших шлемов у Джима Кларка — восемь. Хэмилтон занимает второе место в этом отношении, на его счету шесть таких результатов. Повторить и побить этот рекорд будет непросто, потому что помимо отличной формы гонщика и машины, также нужны удача и безупречная гонка. В последние годы было несколько случаев, когда гонщик (очень часто Хэмилтон) был очень близко к Большему шлему, но кто-то другой на последнем круге устанавливал самый быстрый круг или не лидировал всю дистанцию ​​из-за пит-стопа.

Больше всего хет-триков

Хет-трик Формулы 1 — это ситуация, в которой гонщик в течение одного уик-энда: выигрывает поул-позицию, выигрывает гонку, а также показывает лучшее время на одном круге. Рекордсменом является Михаэль Шумахер, сделавший 22 хет-трика, а Хэмилтон занимает второе место с 18-ма хет-триками. Как и в случае с Большим шлемом, очень сложно сделать хет-трик, потому что даже если пилот доминирует, существует высокий риск того, что какой-нибудь соперник на свежих шинах установит лучшее время круга в конце гонки.

Шумахер доминировал в Формуле-1 в годы дозаправки, поэтому он редко лидировал всю дистанцию, так как ему приходилось два или три раза заезжать на пит-стопы, теряя лидерство на короткое время. Вот почему у него мало Больших шлемов, но много хет-триков.

от Виктор

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