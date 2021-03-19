Итоги тестов Ф-1: чего ожидать перед стартом сезона

Рекордные короткие тесты Формулы 1 до сезона 2021 подошли к концу. В своем нашем материала их итоги.

Лучшее время на одном круге

Сравнение времени одиночных кругов не дает полной картины ситуации, потому что мы не знаем, кто проводил настоящую симуляцию квалификации. Действительно хорошие результаты были достигнуты во второй половине третьего дня.

Разъяснение названий шин: Во время испытаний используются пять составов шин, помеченных буквой C и номером. Чем меньше число, тем тверже резина, поэтому шина C1 самая твердая, а шина C5 — самая мягкая. Состав шин на сезон 2021 года такой же, как и на сезон 2020 года, но Pirelli значительно изменила дизайн шин.

Количество пройденных кругов на тестах по командам

Тесты в 2021 году длились всего три дня и проходили на другой трассе, чем обычно. Нет смысла сравнивать пройденное командами расстояние с предыдущими годами. Различия в ходе отдельных команд были небольшими, учитывая тот факт, что несколько конюшен теряли драгоценное время из-за разного рода неудач.

Итог

Red Bull выглядит очень и очень сильным. Их тесты прошли гладко, они выполнили всю программу, но, что важно, эта команда уже давно не выглядела так хорошо в тестах. В последние годы Red Bull имеет тенденцию плохо начинать сезон, иметь проблемы, а затем компенсировать их развитием. В 2021 году, похоже, они будут сильными с самого начала. Сообщается, что Honda уменьшила потери в сравнению с Mercedes с точки зрения мощности двигателя.

Mercedes обычно не показывает свое преимущество во время тестов, но в 2021 году, помимо стандартной езды с большим количеством топлива, чем у конкурентов, у них были проблемы с автомобилем. Их более слабые времена связаны не только с тем, что они полностью скрывают свой потенциал, но и с проблемами. Команда надеялась на сильный старт сезона, потому что из-за бюджетных ограничений они хотели побыстрее развивать машину на 2022 год, но вряд ли это получится. Они должны точно настроить параметры, особенно те, которые относятся к задней оси. У них самый большой потенциал во всей Формуле 1, поэтому, если они исправят эти проблемы, они снова выйдут в лидеры.

McLaren привлек внимание своим инновационным диффузором, но ожидается, что их решение будет быстро скопировано. В этой команде особенно важны безотказные тесты, потому что перед сезоном команда сменили поставщика двигателей. В McLaren вообще не думали о квалификационных симуляциях, отсюда и плохие результаты в протоколе. Улучшение на прямых за счет более мощного двигателя заметно, а в поворотах форма не ухудшилась. McLaren может реально приблизиться к двум лучшим конюшням, чем год назад. Сейчас они фавориты за третье место.

После тестов производительность Aston Martin немного упала. Картина на трассе не такая гламурная, как в студии, но, что важнее, спортивная форма не так высока, как их потенциал. У них было много технических проблем во время тестов, и они не дошли до того момента, когда нужно было думать о хорошем времени круга. Aston Martin по-прежнему в значительной степени основан на решениях Mercedes, поэтому возможно, что проблема также связана с изменениями в правилах, касающихся аэродинамики. Как только Aston Martin отработает свою машину, они должны бороться за третье место в турнирной таблице, но им нужно быстро раскрыть весь свой потенциал.

Команда Alpine выделяется из общей массы уникальным дизайном верхней части автомобиля. Alpine A521 — очень солидная машина, и дополнительным преимуществом будет Фернандо Алонсо.

Ferrari сделала шаг вперед в отношении двигателей и автомобилей, но это все еще команда из середины пелетона. Время тестов не означает, что эта конюшня вернется в тройку лидеров. Гоночные симуляции были намного слабее, чем у Red Bull, и темп замедлялся к концу трассы, что предвещало проблемы с чрезмерным износом шин. Ferrari восстановится в 2021 году после провального сезона 2020 года, но трудно сказать, означает ли это переход на более высокую позицию. С таким же успехом они могут снова оказаться только шестыми.

AlphaTauri должна стать более сильной командой в 2021 году, но этого недостаточно, чтобы быть в середине пелетона. Результаты их тестов сбивают с толку, они специально боролись за очень хорошие времена. Их настоящая форма находится на уровне Ferrari, а это предполагает регулярный бой на грани продвижения в Q3.

Alfa Romeo — одна из команд, которая должна быть наиболее довольна после тестов. Автомобиль надежен и должен улучшить свое положение. Подняться на седьмое место будет сложно, но по крайней мере они увеличат отрыв от девятого места. Смена носа в сочетании с более мощным двигателем Ferrari — вот почему эта команда сделала шаг вперед. Похоже, что по сравнению с прошлым годом это будет команда, которая больше всех улучшит результаты.

Уильямс — команда, у которой есть реальный шанс прийти в норму в 2021 году. У их машины есть потенциал, но только при определенных условиях. Они открыто признают, что сосредоточились на большей прижимной силе за счет большей чувствительности автомобиля к внешним факторам (ветру) и настройкам. Это означает, что их форма будет более разнообразной, но на нескольких трассах у них должна быть машина, способная бороться за более высокие позиции.

Хаас показал худшие результаты на трассе в тестах. В начале сезона у них будет несколько поздних исправлений, но на этом все.