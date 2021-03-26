Ф-1: старт сезона, превью ГП Бахрейна

В этом году надежда сломить превосходство Льюиса Хэмилтона актуальна как никогда. Red Bull становится фаворитом, но всем интересно, сможет ли Mercedes снова жестоко развеять мечты фанатов Макса Ферстаппена. Уже сегодня, 26 марта, начинается новый сезон Формулы-1 с Гран-при Бахрейна.

Трасса: Международный автодром Бахрейна — 5,412 км, 15 поворотов.

Расстояние: 57 кругов / 308,238 км

1-я тренировка: пятница в 13:30

2-я тренировка: пятница в 17:00.

3-я тренировка: суббота в 14:00.

Квалификация: суббота в 17:00

Гонка: воскресенье в 18:00

Победитель 2020 года: Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Поул-позиция-2020: Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:27 264

Рекорд круга в гонке: Педро де ла Роса (McLaren, 2005) 1:31 447

Подтвердит ли Red Bull статус фаворита?

В Red Bull могут недооценивать это, но после отличного завершения сезона и тестов Макс Ферстаппен становится фаворитом гонки в Бахрейне. Если он серьезно настроен на чемпионство, он должен воспользоваться проблемами Mercedes и подтвердить свой класс победой. Любой другой результат будет провалом. Если выяснится, что Mercedes вернется в форму в Бахрейне, а Льюис Хэмилтон снова одержит победу, это станет огромным ударом для Red Bull. Форма Мерседеса — самый большой вопросительный знак. Несомненно, их проблемы на тестах были настоящими, вопрос в том, насколько быстро они смогут их решить.

Как известные гонщики выступят в новых командах

Даниэль Риккардо, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс — впечатляющий список гонщиков, которые будут выступать за новые команды в Бахрейне. Их партнеры по команде Ландо Норрис, Лэнс Стролл, Эстебан Окон и Чарльз Леклерк будут полны решимости не проиграть в командном соревновании с новым гонщиком в первой гонке. Хотя Леклерк не должен беспокоиться о таком сценарии, другие пилоты беспокоятся. Хотя задача Сайнса кажется наиболее сложной из-за класса партнера по команде, Феттель оказался в еще более сложном положении, имея наименьшее количество километров из всех гонщиков во время тестов. Хотя никто не ожидает, что Сайнс выиграет поединок с Леклерком, Феттель должен стать лидером Aston Martin, и поражение от Стролла может ослабить его позиции.

Какая команда среднего класса лучше всех начнет сезон

В середине борьба будет еще более жесткой, чем в прошлом году, и, вероятно, будет происходить за спиной лидеров. Здесь возможно все, и даже после того, как Гран-при Бахрейна закончится, будет сложно делать выводы на весь сезон. Однако после тестов можно ожидать, что автомобили AlphaTauri и McLaren в Бахрейне, вероятно, станут лучшими из этой группы. В частности, у команды Риккардо и Норриса есть основания для оптимизма. Если Mercedes не сделает шаг вперед от тестов и у Переса возникнут проблемы в его первой гонке за Red Bull, они могут рассчитывать на подиум.

Информация перед выходными

На международном автодроме Бахрейна будет три зоны DRS. Точка обнаружения первой будет 50 метров до 1-го поворота, а зона активации — 23 метра после 3-го поворота. Во второй зоне будет точка обнаружения, расположенная за 10 метров до 9-го поворота, а зона активации — за 50 метров до поворота. 10. Точка обнаружения третьей зоны будет размещена за 110 метров до 14-го поворота, а зона активации будет через 170 метров после последнего, 15-го поворота.

Интересные факты

Это будет 17-й этап Гран-при Бахрейна Формулы-1 и 18-й этап Международного автодрома Бахрейна. Помимо национальной гонки на этом объекте в прошлом году прошел первый Гран-при Сахира.

Бахрейн в третий раз откроет сезон Формулы 1. Раньше так было в 2006 и 2010 годах.

Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель — самые успешные гонщики в Бахрейне, четыре раза выигравшие Гран-при. Феттель побеждал здесь на Red Bull Racing в 2012 и 2013 годах, а также на Ferrari в сезонах 2017 и 2018. В свою очередь, Хэмилтон добился всех побед на этой трассе на Mercedes в 2014, 2015, 2019 и 2020 годах.

Ferrari — команда, выигравшая больше всех гонок в Бахрейне — шесть. Помимо триумфов Феттеля, за Скудерию выиграли Михаэль Шумахер в сезоне 2004 года, Фелипе Масса в 2007 и 2008 годах и Фернандо Алонсо в сезоне 2010 года.

Formula One F1 — Bahrain Grand Prix — Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain — March 25, 2021 Haas’ Mick Schumacher during the press conference FIA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS — THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

В эти выходные имя Шумахера возвращается в Формулу 1 впервые с 2012 года. Когда Мик Шумахер выйдет на старт воскресной гонки в Бахрейне, будет ровно 29 лет, 7 месяцев и 3 дня с тех пор, как его отец Михаэль дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года.

Фернандо Алонсо возвращается в Ф1 после двухлетнего перерыва. Последний раз испанец выступал в чемпионате на Гран-при Абу-Даби 2018. Предстоящая гонка в Сахире станет для него 312-й в Формуле 1.

В эти выходные на очереди будет три новичка, которые перейдут из Формулы 2. Чемпион серии Мик Шумахер будет представлять Хааса и его товарищ по команде Никита Мазепин, который финишировали пятыми в прошлогоднем сезоне. Юки Цунода будет пилотом AlphaTauri после того, как финишировал третьим в общем зачете.

Трансляция

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