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Автоспорт

Сколько зарабатывают пилоты Ф-1: интересные данные

отВиктор

Апр 9, 2021

Racefans.net опубликовал ориентировочный заработок пилотов Формулы-1 в 2021 году. Список очень интересный, и в случае с несколькими пилотами зарплаты отличаются от предыдущих слухов в СМИ.

Заработок пилотов Формулы 1 всегда является одной из тем, вызывающих наибольший общественный интерес. Контракты пилотов не являются публичными, их нельзя вывести из финансовых отчетов. Поэтому в отчетах этого типа всегда отображаются только оценочные значения.

Самые оплачиваемые пилоты Формулы-1 в сезоне 2021 года

Льюис Хэмилтон остается лидером в рейтинге лучших по доходам в Формуле-1, но его зарплата упала на 10 миллионов долларов. Британец подписал новый годовой контракт со снижением зарплаты. Британец по-прежнему может рассчитывать на бонусы за высупления, поэтому его итоговый заработок должен составить более 30 миллионов долларов. Согласно информации от Auto Motor und Sport, полученной несколько недель назад, в обмен на снижение зарплаты, Mercedes и сам Хэмилтон внесут деньги в фонд, который они совместно создали в этом году. В течение нескольких лет британец был самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы 1, у которого также было много индивидуальных контрактов со спонсорами. По этой причине он ежегодно входит в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Макс Ферстаппен снова получит 25 миллионов долларов. В начале 2020 года голландец подписал новый, рассчитанный на несколько лет контракт с Red Bull, который действует до конца 2023 года. У Ферстаппена также есть несколько собственных спонсоров, поэтому его общий доход будет выше.

Фернандо Алонсо, вернувшись в Формулу 1, оказался на самой нижней ступеньке пьедестала почета. Испанец получит от Alpine 20 миллионов долларов. Алонсо всегда зарабатывал много денег с тех пор, как выигрывал чемпионаты в 2005 и 2006 годах, несколько раз оказывавшись на вершине списка лучших.

Себастьян Феттель, перешедший в Aston Martin, будет зарабатывать намного меньше, чем в прошлом году. Racefans сообщает, что зарплаты обоих пилотов этой команды покрываются бюджетом производителя автомобилей, а не самой команды. Даниэль Риккардо, перешедший в McLaren, был вынужден согласиться на сокращение зарплаты, но 15 миллионов долларов — все еще очень хорошие условия. Его товарищ по команде получит в три раза меньше. Заработная плата в Ferrari выглядит интересно. Шарль Леклер, подписавший очень длительный контракт до конца 2024 года, должен получить 12 миллионов долларов. Карлос Сайнс, которого Ferrari заполучила перед этим сезоном, заработает всего на 2 миллиона долларов меньше.

В целом, средняя зарплата в F1 выросла, так как половина заработной платы будет приносить более 10 миллионов долларов. Меньше всего заработают пилоты Williams и Haas — по 1 миллиону долларов каждый. Замыкает список Юки Цунода — 0,5 миллиона долларов.

Спонсоры гонщиков — важный вопрос в этом рейтинге. Несколько пилотов привлекают своих спонсоров в команды, и в то же время полностью или в значительной степени финансируют свою зарплату. Примеры таких водителей — Перес, Сайнс и Райкконен. С другой стороны, Латифи и Мазепин будут очень мало зарабатывать в Формуле 1, но их отцы — миллиардеры, так что для них это не проблема.

В Формуле 1 есть план ограничить расходы на зарплату водителей.

С 2021 года у команд Формулы 1 действует ограничение бюджета. Одно из исключений — зарплата пилотов, которая на данный момент не ограничена. Команды в течение нескольких месяцев вели переговоры с FIA и F1, чтобы ввести дополнительный лимит заработной платы для пилотов. Понятно, что сами пилоты выступают против этого и пытаются негласно этому противодействовать. Планируемый лимит — 30 миллионов долларов на команду. Это то, сколько заработают максимум два основных пилота и резервные. Это ограничение не распространяется на бонусы, которые пилоты часто получают, например, за победы или подиумы.

Если бы такое ограничение было применено в 2021 году, то только в случае Mercedes и Red Bull необходимо было бы снизить зарплаты пилотов. В остальных конюшнях общие зарплаты участников ниже. Этот тип ограничения — очень спорный вопрос, потому что он не приведет к уравниванию сил. Например, если Mercedes был бы вынужден сократить доходы Хэмилтона, и, например, в Haas он теоретически мог бы получить больше, то Хэмилтон не пошел бы в Haas. Лучшие гонщики продолжат выступать за лучшие команды. Если будет введен лимит, часть их зарплаты будет выплачиваться, например, из рекламных контрактов — напрямую компаниями, спонсирующими команду, или материнской компанией команды. Пилоты также смогут получить больше свободы в поиске собственных спонсоров, потому что в настоящее время это очень ограничено в Формуле-1. Самые высокооплачиваемые спортсмены мира зарабатывают больше на индивидуальных рекламных контрактах, чем на зарплате в своих спортивных клубах. В настоящее время это невозможно в Формуле-1.

от Виктор

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