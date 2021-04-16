Ф-1. Гран-при Эмилии-Романьи: превью и трансляция

Через три недели после Гран-при Бахрейна пришло время второго Гран-при ф-1 Эмильи-Романьи. Гонка по классической трассе Имола, полностью отличной от современной трассы Бахрейна. После очень многообещающего открытия сезона болельщики надеются на еще одну отличную гонку. Ожесточенная борьба обещает быть в первых рядах и за спиной лидеров.

Трасса: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari — 4,909 км, 19 поворотов

Расстояние: 63 круга / 309,276 км

Победитель 2020 года: Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Поул-позиция-2020: Валттери Боттас (Mercedes) — 1:13,609

Рекорд: 1:15 484 — Льюис Хэмилтон (Mercedes), 2020

Важные моменты

Это будет второй Гран-при Эмилии-Романьи. В прошлом году первая гонка, также проводившаяся на трассе Имола, была 13-й в календаре из 17 и состоялась 1 ноября. Соревнования выиграл Льюис Хэмилтон. Валттери Боттас стартовал с поула.

Это 29-й Гран-при чемпионата мира Формулы-1, который состоится в Имоле. Трасса принимала Гран-при Италии 1980 года, а Гран-при Сан-Марино проводился 26 раз в период с 1981 по 2006 год.

Михаэль Шумахер — самый успешный гонщик в Имоле — немец выигрывал здесь семь раз. Он добился своего первого триумфа в 1994 году в составе Benetton, а затем выигрывал в составе Ferrari в сезонах 1999, 2000, 2002-04 и 2006 годов.

Благодаря победам Шумахера, а также Дидье Пирони (1982) и Патрика Тамбэя (1983), у Ferrari наибольшее количество побед на этой трассе с Williams — обе команды побеждали здесь восемь раз.

Вместе с Хэмилтоном только Фернандо Алонсо выигрывал в Имоле из действующих пилотов Формулы 1, когда праздновал успех в 2005 году.

В Имоле важно начинать с первого ряда, но поул-позиция не дает значительной гарантии против старта со второй стартовой позиции. Из 28 гонок, проведенных здесь, победитель 9 раз стартовал с поула и еще 9 — со второго места. Никто не выигрывал на этой трассе, стартую ниже, чем с пятой позиции — это достижение было достигнуто Нельсоном Пике в сезонах 1980 и 1981 годов.

Две поул-позиции Макса Ферстаппена на Гран-при Абу-Даби 2020 года и Гран-при Бахрейна 2021 года — это первый раз, когда Red Bull Racing выиграла квалификацию дважды подряд в новую эру двигателей.

Три новичка этого года, которые перешли из Формулы 2, прибывают в Имолу с небольшим опытом на этой трассе, поскольку юниорская серия не участвовала здесь год назад. Однако Мик Шумахер одержал здесь две поул-позиции и победу в итальянской Формуле 4, а Никита Мазепин выступал здесь на чемпионате Европы Формулы 3 2016 года. Юки Цунода здесь не гонялся, но проехал немало километров на частных тестах.

Одна зона DRS будет доступна на трассе Имола, и она будет расширена по сравнению с прошлогодней версией. Точка обнаружения будет за 20 метров до 17-го поворота, а зона активации начнется за 60 метров до 19-го поворота.

Чего ожидать от Гран-при Эмилия-Романьи

Поединок между Ферстаппеном и Хэмилтоном должен продолжиться. Трудно представить лучшую возможность снять итальянское проклятие Макса, чем эта гонка. Red Bull имеет преимущество перед Mercedes, которое не должно длиться до конца сезона и не может тратить больше шансов на победу. Команда уезжала из Бахрейна, очень раздраженная обстоятельствами, в которых они проиграли, и их желание взять реванш очень сильно. В Бахрейне Mercedes показал, что может побеждать даже без преимущества болида, которое до сих пор не было очевидным. Хэмилтон показал, что он является лидером команды, и в результате беспокойство от предсезонных тестов сменилось двойной мобилизацией. Мерседес ответил на вызов как мог.

Хороший результат итальянских команд. AlphaTauri в форме, и гонщики команды из Фаэнцы могут приятно удивить. Некоторые уже называют Цуноду самым захватывающим новичком за последние годы, а Гасли после неудачной первой гонки получит дополнительную мотивацию. Их машина дает обоим гонщикам возможность закончить гонку с очками. Ferrari, потерпевшая в прошлом году на своей территории три тяжелые гонки, теперь стремится искупить свою вину. Для них это будет престижный спектакль. Они знают, что хороший результат улучшит атмосферу на всю первую половину сезона.

Борьба в середине. Имола — это совершенно другая трасса, чем Сахир, и порядок в середине также может измениться. После этой гонки мы узнаем больше о расстановке сил в середине проткола.

Дождь. Что может быть лучше дождливого Гран-при на классической трассе? Даже без осадков гонка обещает быть очень интересной, но прогнозы на воскресенье предсказывают возможный дождь. При таких жестких ставках дождливая гонка может принести неожиданного победителя.

Трансляция

В прямом эфире квалификацию и гонку покажет канал Сетанта Спортс плюс. Начало квалификации в субботу в 15:00, гонка в воскресенье в 16:00.