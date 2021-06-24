Ф-1. Гран-при Штирии: превью, мнение букмекеров, онлайн трансляция

Фанатов Формулы-1 спустя неделю после действий во Францию ждут приключения пилотов в Австрии. Гарн-при Штирии обещает быть интересным, Хэмилтону и Мерседес нельзя отступать, так как Ферстапен и Red Bull увеличивают преимущество от конкурентов.

Гран-при Штирии

Трасса: Red Bull Ring — 4,318 км, 10 поворотов.

Расстояние: 71 круг / 306,452 км

Победитель 2020 года: Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Поул-позиция-2020: Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1: 19 273

Рекорд круга: 1:05,619 — Карлос Сайнс-младший (McLaren), 2020

Информация перед Гран-при:

Травянистая обочина справа между 2 и 3 поворотами была удалена и заменена гравием.

Барьер на правой стороне поворота 3 был увеличен к вершине.

Второй бело-зеленый двойной бордюрный бордюр на выходе из 6-го поворота был удален, а гравий притянут ближе к краю трассы.

На Red Bull Ring гонщики будут иметь в своем распоряжении три зоны DRS. Точка обнаружения первой будет размещена за 160 метров до первого поворота, а зона активации начнется через 102 метра после этого поворота. Точка обнаружения второй зоны будет за 40 метров до третьего поворота, и активация будет возможна через 100 метров после этого поворота. Обнаружение зоны 3 DRS будет расположено за 120 метров до 10-го поворота, а зона активации начнется через 106 метров после него.

Важнейшие факты

Это будет вторая гонка Гран-при Штирии Формулы-1 на Red Bull Ring после ее дебюта в прошлом сезоне. В воскресенье состоится девятая гонка на Red Bull Ring с тех пор, как трасса вернулась в календарь чемпионата 2014 года. Это 16-й этап, который будет проведен на этой трассе, включая 7 гонок в период с 1997 по 2003 год, когда объект назывался A1 Ring. На этом треке провели еще 18 гонок в период 1980-87 гг на более длинном кольце Österreichring, благодаря чему в воскресенье в этом районе пройдет 36-й Гран-при.

В прошлом году Гран-при Штирии выиграл Льюис Хэмилтон, для которого это был его второй триумф на Red Bull Ring после его успеха на Гран-при Австрии 2016. Ален Прост — единственный гонщик, одержавший три победы на этой трассе.

В то время как несколько трасс F1 расположены на холмах, лишь немногие могут сравниться с Red Bull Ring. Разница между самой низкой точкой на стартовой прямой, 721,4 метра, и самой высокой точкой на вершине Ремуса, которая составляет 784,9 метра, составляет 63,5 метра. Только Спа-Франкоршам с перепадом высот 102,2 метра между Мальмеди и Кривой Пола Фрера имеет больший контраст в этом отношении.

В прошлом году дополнительны бал за лучший круг на Гран-при Штирии заработал Карлос Сайнс-младший, который в то время выступал за McLaren. Пока это единственное подобное достижение испанца, который на данный момент является пилотом Ferrari в Формуле-1.

На предыдущем Гран-при Штирии, который прошел гладко, за исключением короткого периода машины безопасности на старте, стал для многих гонщиков ГП с единственным заездом в боксы. Исключениями из первой десятки были Сайнс и Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, которые на второй остановке имели достаточное преимущество над гонщиком сзади, чтобы совершить замену на мягкие шины. После дождливой квалификации и выбора стартового набора шин 8 из 10 набравших очки пилотов (включая Ферстаппена и Сайнца) использовали мягкую стратегию для перехода на промежуточные шины. Даниэль Риккардо занял восьмое место после старта промежуточной резине, а затем перешел на мягкий состав, а Даниил Квят, занявший десятое место, был единственным, кто сделал ставку на комплект жестких шин. Россиянин сначала стартовал на промежуточных шинах, а во время пит-стопа получил жесткий состав.

У всех новичков этого года значительный послужной список на Red Bull Ring. Хааса Мик Шумахер ездил в течение двух сезонов в ADAC Formula 4, Европейской Формуле 3 и Формула 2 здесь. Его напарник по команде Никита Мазепин выступал здесь в Formula Renault 2.0 NEC в 2015 году, Европейской Формуле 3 в 2016 и 2017 годах, в серии GP3 в сезон 2018 и Формуле 2 в 2019 и 2020 годах. Юки Цунода из AlphaTauri принимал здесь участие в раунде Формулы 3 2019 года, а также провел четыре гонки Формулы 2 в прошлом году.

Мнение букмекеров (победитель гонки)

Макс Ферстапен – 2.23

Льюис Хэмилтон – 2.34

Серхио Перес – 9.60

Валттери Боттас – 9.60

Ландо Норрис – 43.00

Шарль Леклер – 56.00

Трансляция

Квалификация начнется в 16:00 в субботу, а гонка в это же время в воскресенье. Оба этих события будут доступны в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.