Ф-1. Гран-при Австрии: превью, мнение букмекеров, трансляция

В эти выходные мы можем почувствовать дежавю. Впереди нас ждет еще одна гонка на той же трассе. F1 не воспользовалась возможностью внести какие-либо изменения в формат уик-энда во втором Гран-при на той же трассе. Теоретически у нас будет гонка, аналогичная предыдущей. Однако так быть не должно.

Трасса: Red Bull Ring — 4,318 км, 10 поворотов

Расстояние: 71 круг / 306,452 км

Победитель 2020 года: Валттери Боттас (Mercedes)

Поул-позиция-2020: Валттери Боттас (Mercedes) — 1:02: 939

Рекорд куга: 1:05,619 — Карлос Сайнс-младший (McLaren), 2020

Информация перед выходными

По сравнению с предыдущим уик-эндом Гран-при Штирии изменений на трассе не произошло.

Как и на прошлой неделе, на Red Bull Ring пилоты будут иметь в своем распоряжении три зоны DRS. Точка обнаружения первой будет размещена за 160 метров до первого поворота, а зона активации начнется через 102 метра после этого поворота. Точка обнаружения второй зоны будет за 40 метров до третьего поворота, и активация будет возможна через 100 метров после этого поворота. Обнаружение зоны 3 DRS будет расположено за 120 метров до 10-го хода, а зона активации начнется через 106 метров после этого поворота.

Интересные факты

Это будет 34-я гонка Формулы-1 в рамках Гран-при Австрии. Гран-при дебютировал в календаре в 1964 году в аэропорту Целтвег, который был переименован в гоночную трассу. Гонка выпала из расписания на следующие шесть лет, но в сезоне 1970 года она вернулась на постоянную трассу — Österreichring, которая принимала гонку до 1987 года. Укороченная версия объекта, названная A1-Ring, использовалась с 1997 по 2003 год. Формула 1 вернулась на эту трассу, которая была переименована в Red Bull Ring в 2014 году.

Ален Прост — самый успешный гонщик Гран-при Австрии, одержавший три победы: с Renault в 1983 году и с McLaren в сезонах 1985 и 1986 годов.

В текущем гоночном поле есть три победителя Гран-при Австрии. Макс Ферстаппен и Валттери Боттас одержали победу на этой трассе — первый из них сделал это для Red Bull Racing в 2018 и 2019 годах, а финн победил в 2017 и прошлом году. Еще один победитель — Льюис Хэмилтон, выигравший гонку в составе Mercedes 2016 года.

Год назад на подиум впервые в карьере поднялся Ландо Норрис из McLaren — британец занял третье место. С тех пор он также заовевал подиум на Гран-при Эмилии-Романьи и Гран-при Монако в этом году — в обоих случаях он также финишировал третьим. Норрис также показал свой первый лучший круг в прошлом году — он сделал это на 71-м и последнем круге, который в итоге составил 1:04 475.

Во время прошлогоднего раунда Николас Латифи дебютировал в Формуле 1. На этой трассе также свои первые гонки в Ф-1 проводили чемпион мира 1970 г. — Йохен Риндт (1964 г.), нынешний советник Red Bull — Хельмут Марко (1971 г.) — трехкратный чемпион мира — Ники Лауда (1971), чемпион мир 1992 года — Найджел Мэнселл (1980) и 10-кратний победитель ГП Формулы-1 — Герхард Бергер (1984).

В это воскресенье Серхио Перес примет участие в своей 200-й гонке Формулы 1. Мексиканец дебютировал за Sauber на Гран-при Австралии 2011. Он финишировал в очках, но был дисквалифицирован за нарушение технических правил фланга. Перес присоединился к McLaren на один сезон в 2013 году, а затем провел семь сезонов в Force India / Racing Point. Именно в Racing Point он одержал свою первую победу на прошлогоднем Гран-при Сахир, а с этого сезона он выступает в гонках в цветах Red Bull Racing. С начала сезона он добавил на свой счет вторую победу, одержав викторию в Гран-при Азербайджана. Перес, одержавший две победы и 12 подиумов, является самым успешным гонщиком Формулы-1 из Мексики. Он опережает Педро Родригеса, который также дважды выигрывал и семь раз поднимался на подиум в сезоне 1963-71.

Мнение букмекеров (победитель гонки)

Макс Ферстапен – 1.52

Льюис Хэмилтон – 3.58

Валттери Боттас – 13.00

Серхио Перес – 13.50

Ландо Норрис – 56.00

Гарль Леклер – 58.00

Трансляция

Квалификация стартует в субботу в 16:00 и будет показана на телеканале Setanta Sports +. Гонка начнется в воскресенье в 16:00. Трансляция — Setanta Sports