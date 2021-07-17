Ф-1. Гран-при Великобритании: превью, мнение букмекеров, трансляция

Формула 1 вернулась на трассу, где когда-то проводилась первая гонка чемпионата мира F1 и где базируются многие команды. Англичане недавно пережили дома болезненное спортивное поражение. Будет ли еще одно, или Льюису Хэмилтону удастся улучшить настроение болельщиков, которые, как в былые времена, должны приехать в Сильверстоун? Что будет совершенно беспрецедентным в этом году, так это новый формат уик-энда.

Трасса: Сильверстоун — 5 891 км, 10 поворотов

Расстояние: 52 круга / 306,198 км

Победитель 2020 года: Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Поул-позиция-2020: Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:24.303

Рекорд трека: 1:27.097 — Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), 2020

Информация перед выходными

Новые шинные заграждения были установлены с правой стороны въезда на 6-й поворот и на выходе из 18-го поворота.

Шинный барьер на левой стороне 10-го и 11-го поворотов увеличен.

Линия съезда со служебной аллеи была сужена до четырех метров от правой границы пути.

В разных местах установлены новые сети для улавливания мусора от автомобилей, установлены новые заграждения на въезде на пит-лейн.

В Сильверстоуне пилоты будут иметь в своем распоряжении две зоны DRS. Точка обнаружения первой будет 25 метров до поворота 3, а зона активации начнется через 30 метров после поворота 5. Вторая точка обнаружения будет размещена на вершине поворота 11, и активация начнется на повороте 14.

Важнейшие факты

Это будет 72-й Гран-при Великобритании. Это одна из двух гонок, которые всегда фигурировали в календаре Формулы-1; второя — Гран-при Италии.

Сильверстоун был организатором первой в истории гонки чемпионата мира Формулы-1, которая состоялась 13 мая 1950 года. В воскресенье на этой трассе состоится 56-й Гран-при Формулы-1. В прошлом здесь проводилось 54 Гран-при Великобритании, а также прошлогодний Гран-при 70-летия.

Хотя подавляющее большинство гонок Гран-при Великобритании проходило в Сильверстоуне, две другие трассы также принимали этот этап в рамках Кубка мира. Трасса Эйнтри в Ливерпуле принимала F1 в 1955, 1957, 1959, 1961 и 1962 годах, в то время как Брэндс-Хэтч принимал четные гонки между 1964 и 1986 годами.

Льюис Хэмилтон — самый успешный гонщик в истории Гран-при Великобритании, семь раз выигравший домашнюю гонку. Его первая победа была в McLaren на мокрой трассе в 2008 году. Позже, уже в Mercedes, британец четыре раза одерживал победы в 2014-2017 годах, а также добавил победы сезонов 2019 и 2020 годов.

Из действующих пилотов Гран-при Великобритании выигрывали Себастьян Феттель, побеждавший в Сильверстоуне в 2009 году в Red Bull и в 2018 году в Ferrari, Кими Райкконена, выигравший в Ferrari в 2007 году, и Фернандо Алонсо, выигравший в 2006 году в Renault и в 2011 году в Ferrari. Макс Ферстаппен также выиграл в Сильверстоуне, добившись успеха в прошлогоднем Гран-при 70-летия.

По статистике в последние годы поул-позиция не была гарантией победы — в последних 11 гонках только в 4 из них гонщик побеждал, стартовав с первой позиции. Следующие четыре триумфа были, когда пилот стартовал со второго поля. Хэмилтон — победитель с самой дальней стартовой позиции, учитывая текущую конфигурацию Сильверстоуна. В 2014 году британец победил, стартовав с шестого места.

Ferrari — самая успешная команда на Гран-при Великобритании, выиграв гонку 17 раз. Среди них первая победа Хосе Фройлана Гонсалеса над Маранелло в 1951 году.

Все новички Формулы 1 в этом году выиграли гонки в Сильверстоуне в юниорской серии. Никита Мазепин выиграл в прошлом году главную гонку Формулы 2, а Юки Цунода — победителем спринтерской гонки F2 неделю спустя по случаю Гран-при 70-летия. Мик Шумахер также поднялся на подиум, заняв второе место. Шумахер также выигрывал в 2018 году в европейской Формуле 3.

Мнение букмекеров (победитель гонки в воскресенье)

Льюис Хэмилтон – 2.04

Макс Ферстапен – 2.11

Валттери Боттас – 12

Серхио Перес – 30

Ландо Норрис – 48

Гарль Леклер – 56

Трансляция

Новый формат квалификации, который тестирует ФИА, немного изменил привычное расписание. Так в субботу в 18:30 состоится спринтерская гонка, которая и определит распределение мест в основной гонке в воскресенье. Трансляция субботнего спринта на Setanta Sports. Основная гонка в 17:00 в воскресенье также на этом канале.