Ф-1. Гран-при Венгрии: превью, мнение букмекеров, онлайн трансляция

Обычно атмосфера на Гран-при Венгрии уже немного праздничная, так как это традиционно последняя гонка перед длительным перерывом. Однако в этом году напряженность достигает пика. Нас ждет очень интересная гонка, как и целый уик-энд.

Информация перед выходными

Установлены новые сети для улавливания мусора от машин на правой стороне 13-го поворота и на бетонной стене на стартовой прямой.

Слева при въезде на пит-лейн установили новый шлагбаум.

Линия на выезде с пит-лейна была перемещена и теперь находится на 4 метра от края трассы, что меньше, чем раньше.

Трасса: Хунгароринг — 4,381 км, 14 поворотов.

Расстояние: 70 кругов / 306,630 км

Победитель 2020 года: Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Поул-позиция-2020: Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1: 13 447

Рекорд трасы: 1: 13.0627 — Льюис Хэмилтон (Mercedes), 2020

Важнейшие факты

Это будет 36-й Гран-при Венгрии в Формуле 1. Гонка включена в календарь чемпионатов с 1986 года, и все этапы проходили в Хунгароринге.

Льюис Хэмилтон — самый успешный гонщик в этой гонке, выигравший восемь раз. Впервые он одержал победу в Венгрии в 2007 году в McLaren и еще две победы для британской конюшни в 2009 и 2012 годах. Следующие 5 побед уже были в составе Mercedes в 2013, 2016, 2018, 2019 и в прошлом году. У него в два раза больше побед, чем у следующего гонщика в списке, Михаэля Шумахера, который выигрывал за Benetton в 1994 году и за Ferrari в сезонах 1998, 2001 и 2004 годов.

Если Хэмилтон выиграет гонку в воскресенье, это будет его сотая победа в Формуле 1. В случае успеха он также станет первым гонщиком, одержавшим 9 побед в одном Гран-при. Благодаря 8 победам в Великобритании и Венгрии он находится на одном уровне с Шумахером, 8 раз поднимавшимся на верхнюю ступеньку пьедестала почета на Гран-при Франции.

В этом году в число пилотов входят еще четыре победителя Гран-при Венгрии. Фернандо Алонсо одержал здесь свою первую победу с Renault в 2003 году, Кими Райкконен победил в McLaren в 2005 году, а Даниэль Риккардо выиграл в Red Bull Racing в 2014 году. Себастьян Феттель, в свою очередь, является вторым гонщиком, неоднократно поднимавшимся на верхнюю ступень пьедестала почета — немец первым пересек финишную черту на Ferrari в 2015 и 2017 годах.

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Помимо Алонсо, еще три гонщика выиграли свою первую гонку F1 в Венгрии — Дэймон Хилл на Williams в 1993 году, Дженсон Баттон на Honda в 2006 году и Хейкки Ковалайнен на McLaren в 2008 году.

McLaren — самая успешная команда на Хунгароринге, где они выиграли 11 раз. Помимо побед Хэмилтона, британская конюшня одержала победу благодаря Айртону Сенне в 1988, 1991 и 1992 годах, Мики Хаккинена в сезонах 1999 и 2000 годов, Кими Райкконена в 2005 году, Ковалайнена в сезоне 2008 года и Дженсона Баттона в 2011 году.

Хэмилтон и Шумахер делят рекорд поул-позиции на Гран-при Венгрии, имея по 7 лучших стартов каждый. Шумахер выиграл один для Benetton в 1994 году, затем шесть для Ferrari в 1996, 1997, 2000, 2001, 2004 и 2005 годах. Хэмилтон трижды выигрывал поул для McLaren в 2007, 2008 и 2012 годах и четыре раза для McLaren. 2013, 2015, 2018 и прошлогодние сезоны.

Макс Ферстаппен, нынешний лидер Кубка мира, занял свою первую поул-позицию в своей карьере на Гран-при Венгрии 2019. С тех пор голландец добавил на свой счет еще 7 лучших стартов.

Мнение букмекеров (победитель гонки)

Макс Ферстаппен – 1.83

Льюис Хэмилтон – 2.69

Валттери Боттас – 12.75

Шарль Леклер – 15.25

Серхи Перес – 17.00

Карлос Сайнс – 41.00

Трансляция

В субботу в 16:00 начнется трансляция квалификации на Сетанте Спорт. В воскресенье на этом же канале также в 16:00 состоится гонка.