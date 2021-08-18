Формула-1 объявила об отмене Гран-при Японии

В «Формули-1» официально сообщили об отмене Гран-при Японии в этом году. Заявление появилось на официальном сайте клуба.

В этом сезоне этап вновь не пройдет из-за сложностей, связанных с процедурой въезда в страну в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции и действующих в связи с этим ограничений. Ранее Гран-при Японии также был отменен и в 2020 году.

По данным СМИ, японский этап может заменить еще одна гонка в Бахрейне, но пока в «Ф-1» не определились с тем, как будет выглядеть календарь чемпионата на завершающей стадии сезона.