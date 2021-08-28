Ф-1. ГП Бельгии: превью и онлайн трансляция

Формула 1 возвращается из отпуска. А по возвращении из отпуска нас иногда встречает холодный осенний ветерок. Темные тучи часто проплывают над трассой Спа-Франкоршам и, вероятно, встретят пилотов дождем в этом году.

Трасса: Circuit de Spa-Francorchamps — 7,004 км, 19 поворотов

Расстояние: 44 круга / 308,052 км

Победитель 2020 года: Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Поул-позиция 2020: Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1: 41252

Лучший круг: 1:46.286 — Валттери Боттас (Mercedes), 2018

Информация перед выходными

Бордюр на вершине второго поворота был удален и заменен двойным отрицательным бордюром.

Ширина бордюров на выходе из 7-го и 14-го поворотов уменьшена до двух метров от края трассы.

Важнейшие факты

Это будет 66-я гонка Гран-при Бельгии в Формуле-1 и 54-я гонка Формулы-1, которые пройдут в Спа-Франкоршам. Раньше гран-при проводился на трассе Золдера в 1973 и 1975-82 годах, а также на Нивелле в 1972 и 1974 годах. Гонка не проводилась в сезонах 1957, 1959, 1969, 1971, 2003 и 2006 годов.

Михаэль Шумахер — самый успешный гонщик Гран-при Бельгии, выигравший его шесть раз. Немецкий пилот впервые одержал победу в Спа в Бенеттоне в 1992 году и вторую победу для команды, базирующейся в Энстоне, в сезоне 1995. Дальнейшие победы уже были одержаны в Ferrari в 1996, 1997, 2001 и 2002 годах.

Пять гонщиков из действующих пилотов Формулы 1 выигрывали Гран-при Бельгии. Кими Райкконен (2004, 2005, 2007 и 2009) и Льюис Хэмилтон (2010, 2015, 2017 и 2020) лидируют с четырьмя победами. В активе Себастьяна Феттеля (2011, 2013 и 2018) три победы. Даниэль Риккардо, в свою очередь, одержал победу в сезоне 2014 года, а Шарль Леклерк одержал свою первую победу в Формуле-1 в Бельгии в 2019 году.

Ferrari, в свою очередь, является конструктором, добившимся наибольших успехов в Бельгии, выиграв гонку 18 раз за свою историю — 14 из них прошли на трассе Спа. McLaren занимает второе место в списке, выиграв 12 из 14 раз в Спа, включая первую победу команды Брюса Макларена в 1968 году.

Хэмилтон является рекордсменом по количеству поул-позиций на Гран-при Бельгии. На данный момент шесть из его 101 поул-позиции заняли на Спа-Франкоршам. Британец занял поул-позицию в 2008 году в McLaren, а еще один в Mercedes в сезонах 2013, 2015, 2017, 2018 и 2020 годов.

Несмотря на мнение, что Спа-Франкоршам — одна из самых легких трасс для обгона, пилоты с поул-позиции выиграли пять из шести последних гонок. Михаэль Шумахер является рекордсменом по победе с самой дальней стартовой позиции — в 1995 году немец одержал триумф, стартовав с 16-й позиции, но, поскольку в 2007 году были внесены существенные изменения, Гран-при Бельгии выигрывал только дважды гонщик, не стартовавший с первого ряда: в сезоне 2009 года Райкконен после старта шестым, а в 2014 году Риккардо после старта с пятого места.

В эти выходные Риккардо примет участие в своей 200-й гонке Гран-при. Австралиец дебютировал за Hispania Racing Team в 2011 году на Гран-при Великобритании и на данный момент одержал семь побед.

Все дебютанты этого года имеют значительный опыт трассы в Спа, и каждый из них выиграл юниорскую серию. Юки Цунода выиграл главную гонку Формулы 2 в прошлом году, Никита Мазепин выиграл спринтерскую гонку GP3 2018 года, а Мик Шумахер выиграл этап Европейской Формулы 3, также в сезоне 2018 года.

Гран-при Бельгии станет 50-м выступлением в Формуле-1 для Джорджа Рассела и Ландо Норриса. У Даниэля Риккардо вдвое больше опыта в Формуле-1, чем у двух молодых англичан вместе взятых, для которых это будет его 200-й старт.

Трансляция

На Сетанте Спорт Украина произошли изменения. Телеканалы и дальше будут транслировать квалификации и гонки, но поменялся комментатор. Макс Подзигун будет теперь комментировать трансляции на украинском языке. В субботу на «плюсе» можно будет увидеть квалификацию, старт в 16:00, гонка состоится в воскресенье также в это время, но уже на главном канале.