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Автоспорт

Ф-1. ГП Нидерландов: превью, мнение букмекеров, трансляция

отВиктор

Сен 3, 2021

После полного провала Гран-при Бельгии, дождь, дождь и еще раз дождь, Формуле 1 нужно, чтобы фанаты как можно скорее начали думать о чем-то другом. К счастью, Гран-при Нидерландов дает много интересных тем. Макса Ферстаппена поддержат тысячи болельщиков не впервые, но первый раз на своем домашнем Гран-при.

Информация перед выходными

На Зандворте будет две зоны DRS. Точка обнаружения первой будет размещена у входа в 10-й поворот, а зона активации начнется через 50 метров после этого поворота. В свою очередь, точка обнаружения второй зоны будет расположена за 15 метров до 13-го поворота, а заднее крыло пилоты смогут активироваться через 30 метров после последнего, 14-го поворота.

Информация о ГП

Трасса: Автодром Зандвоорт — 4259 км, 14 поворотов.

Расстояние: 72 круга / 306,648 км

Важнейшие факты

Это будет 31-й Гран-при Голландии Формулы-1. Гонка дебютировала в календаре чемпионата в 1952 году, соревнования также были организованы в сезонах 1953 и 1955 годов. Гонка проводилась здесь до 1985 года, кроме 1972 когда ее отменили из-за проблем с безопасностью.

Автодром Зандвоорт — единственный, который принимал Гран-при Нидерландов.

36-летний разрыв между предстоящим и последним Гран-при Нидерландов является самым длинным в Формуле-1 с точки зрения разрыва между двумя гран-при одного и того же Гран-при. Ранее этот рекорд принадлежал Гран-при Швейцарии, перерыв в котором длился 28 лет с 1954 по 1982 год.

Несмотря на то, что она долгое время отсутствовал в календаре Формулы-1, 31-я гонка в Зандвоорте будет сравняется с количеством ГП, что и Сузука и трасса Барселона-Каталония, заняв 11-е место в общем зачете.

Последняя конфигурация трассы – пятая, на которой будет проходить гонка Формулы 1. Исходная траса длиной 4,193 км использовалась без значительных изменений в 1952-72 годах. В 1973 году была добавлена ​​шикана Panoramabocht, которая увеличила длину до 4226 км. В сезоне 1979 года были внесены дальнейшие изменения, связанные с безопасностью, а год спустя была добавлена еще одна шикана Hondenvlak, увеличив длину до 4,252 км. В конце 80-х на трассе был произведен капитальный ремонт, и созданная трасса будет использоваться Формулой-1 в эти выходные.

Самый успешный гонщик на Гран-при Голландии — Джим Кларк. Шотландец одержал 4 победы в этой гонке в 1963-65 и 1967 годах, все на Lotus. Позади него в турнирной таблице Джейси Стюарт, который одержал победу в сезонах 1968-69 за Матра и в 1973 году в Тиррелле, и Ники Лауда, одержавший две победы за Ferrari в 1974 и 1977, а также в 1985 году в цветах McLaren.

Ferrari, с другой стороны, является конструктором, добившимся наибольшего успеха в этой гонке, в которой команда из Маранелло побеждала 8 раз. Скудерия одержал победу в первом Гран-при Голландии благодаря Альберто Аскари, который также выиграл год спустя. В дополнение к двум победам Лауды, Вольфганга Вод Трипса (1961), Жака Икса (1971), Дидье Пирони (1982) и Рене Арну (1983) команда также поднялись на верхнюю ступеньку пьедестала почета.

Арну трижды брал поул-позиуцию на Зандворте — три — и выигрывал их в Renault в 1979, 1980 и 1982 годах.

Четыре гонщика одержали свою первую победу в Зандворте — Джо Боннье (1959), фон Трипс (1961), Грэм Хилл (1962) и Джеймс Хант (1976). Победа Ханта также была первой и единственной для команды Hesketh. Две другие команды также впервые выиграли в Нидерландах — BRM в 1959 году и Matra в 1968 году.

Мнение букмекеров (победитель гонки)

Макс Ферстапен – 1.94

Льюис Хэмилтон – 2.43

Ландо Норрис – 20.0

Валттери Боттас – 22.0

Серхио Перес – 22.0

Трансляция

Начало квалификации в субботу в 16:00, в воскресенье в это же время состоится начало гонки. Обе трансляции на канале Сетанта Спорт.

от Виктор

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