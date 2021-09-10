Гран-при Италии-2021. Боттас выиграл квалификацию

В пятницу, 10 сентября, на автодроме «Монца» прошла квалификация «Формулы-1», которая определила стартовый порядок спринт-квалификации к Гран-при Италии. Лучшее время показал гонщик из команды «Мерседес» Валттери Боттас.
Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.19,555
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,096
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,411
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,434
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,440
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,705
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,907
8. Шарль Леклер («Феррари») +0,955
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,056
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,253
Выбыли после второго сегмента:
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Фернандо Алонсо («Альпин»)
14. Эстебан Окон («Альпин»)
15. Джордж Расселл («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Юки Цунода («Альфа Таури»)
18. Мик Шумахер («Хаас»)
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)