Гран-при Италии-2021. Боттас выиграл квалификацию

В пятницу, 10 сентября, на автодроме «Монца» прошла квалификация «Формулы-1», которая определила стартовый порядок спринт-квалификации к Гран-при Италии. Лучшее время показал гонщик из команды «Мерседес» Валттери Боттас.

Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.19,555

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,096

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,411

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,434

5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,440

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,705

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,907

8. Шарль Леклер («Феррари») +0,955

9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,056

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,253

Выбыли после второго сегмента:

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Фернандо Алонсо («Альпин»)

14. Эстебан Окон («Альпин»)

15. Джордж Расселл («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Николас Латифи («Уильямс»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Мик Шумахер («Хаас»)

19. Роберт Кубица («Альфа Ромео»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)