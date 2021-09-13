Гран-при Италии-2021: Риккардо выиграл гонку

12 сентября в Монце состоялось Гран-при Италии «Формулы-1». Первым финишную линию пересек гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо. Вторым стал Ландо Норрис («Макларен»), а тройку лидеров замкнул Валттери Боттас из «Мерседеса».

Лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон сошли после столкновения.

1. Даниэль Риккардо («Макларен»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Валттери Боттас («Мерседес»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

8. Фернандо Алонсо («Альпин»)

9. Джордж Расселл («Уильямс»)

10. Эстебан Окон («Альпин»)

11. Николас Латифи («Уильямс»)

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

14. Роберт Кубица («Альфа Ромео»)

15. Мик Шумахер («Хаас»)

Сошли:

16. Никита Мазепин («Хаас»)

17. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

18. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

19. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

20. Юки Цунода («Альфа Таури»)