Ф-1. ГП России: превью, прогноз букмекеров, трансляция

Гонка на Гран-при России Формулы-1 состоится в воскресенье в Сочи. Лидером личного зачета является голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, опережающий британского гонщика Льюиса Хэмилтона из Mercedes на пять пунктов.

Однако, как и в Бельгии в конце августа, прогноз погоды на предстоящие выходные очень неблагоприятный. В Бельгии из-за проливного дождя болельщикам пришлось ждать несколько часов перед началом гонки. В конце концов, организаторы решили начать соревнования, гонщики проехали три круга за машиной безопасности, и гонка закончилась. Пилоты получили половину зачетных пунктов.

#F2 #F3 #Sochi



At least the sky is pretty even if the paddock is a tad flooded 😬🙄 pic.twitter.com/sLQh94ZL0C — Carlin (@CarlinRacing) September 21, 2021

В Сочи прогноз погоды предполагает проливные дожди на выходных. Уже во вторник шторм привел к полному затоплению зоны обслуживания, где оборудование было развернуто техническими бригадами.

Информация о треке

Длина круга: 5,848 км

Количество кругов: 53 круга

Гоночная дистанция: 309,745 км

Рекорд круга: 1:35:761 — Льюис Хэмилтон, 2019

Рекорд в квалификации: 1:31.304 — Льюис Хэмилтон, 2020

Гран-при России — относительно «молодая» гонка. В календаре этого года он является вторым после Баку, в котором было проведено наименьшее количество уик-эндов Гран-при Формулы-1 в истории. Пока что в Сочи Формула 1 участвовала в гонках всего 7 раз. Первый визит в это место «самые быстрые пилоты мира» приехали с 10 по 12 октября 2014 года.

Первые идеи по восстановлению Гран-при России (гонка проходила в 1913-1914 годах) появились в 2011 году. Тогда правительство России выделило на строительство трассы почти 200 миллионов долларов., которую планировалось построить за 3 года. Именно тогда Международный олимпийский комитет попросил перенести инаугурационную гонку на 2015 год, если усиленная работа на трассе поставит под угрозу ход Игр.

Автодром, спроектированный немцем Германом Тильке, на самом деле расположен в самом центре Олимпийской деревни. Его изгибы вьются между Церемониальной площадью, где награждали медалистов во время Игр, Большим Ледовым куполом — «домом» хоккеистов и Конькобежным центром «Адлер Арена», который принимал конькобежцев и сборные по керлингу. Поэтому, чтобы не мешать Олимпиаде и не повредить покрытие, асфальт был уложен только весной 2014 года.

За один круг гонщики делают 18 поворотов. Сочи — единственный город в истории, принимавший как гонку Формулы-1, так и Зимние Олимпийские игры.

Именно между олимпийскими аренами и их отелями на трассе в Сочи проходят соревнования. Пилоты также проходят, среди прочего рядом с олимпийским факелом. Третий поворот уникален на трассе в Сочи — это длинный левый поворот длиной 789 метров. Пилоты делают поворот на 161 градус, и для этого требуется 10 секунд.

Автомобиль безопасности выезжал на трассу в 6 из 7 гонок в Сочи. Раньше никогда не было дождливой гонки и никогда ее не прерывал красный флаг.

Шины

В Сочи Pirelli он представит самую мягкую смесь своих шин.

Мнение букмекеров (победитель гонки)

Льюис Хэмилтон – 1.65

Валттери Боттас – 4.70

Макс Ферстапен – 5.45

Ландо Норрис – 26.00

Серхио Перес – 27.00

Трансляция

Старт квалификации в субботу начнется в 15:00 и будет показан на Сетанте Спорт +. Гонка в воскресенье начнется также в 15:00. Ее покажет Сетанта Спорт.