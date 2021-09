Ф-1. ГП России: превью, прогноз букмекеров, трансляция

Гонка на Гран-при России Формулы-1 состоится в воскресенье в Сочи. Лидером личного зачета является голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, опережающий британского гонщика Льюиса Хэмилтона из Mercedes на пять пунктов.

Однако, как и в Бельгии в конце августа, прогноз погоды на предстоящие выходные очень неблагоприятный. В Бельгии из-за проливного дождя болельщикам пришлось ждать несколько часов перед началом гонки. В конце концов, организаторы решили начать соревнования, гонщики проехали три круга за машиной безопасности, и гонка закончилась. Пилоты получили половину зачетных пунктов.

#F2 #F3 #Sochi



At least the sky is pretty even if the paddock is a tad flooded 😬🙄 pic.twitter.com/sLQh94ZL0C