Ф-1. Гран-при Турции: превью, мнение букмекеров, трансляция

Сезон 2021 года действительно особенный для Формулы 1. Нет недостатка в ожесточенной борьбе за чемпионство или интересных и непредсказуемых гонках. Этот сезон вступает в решающую фазу. Впереди Гран-при Турции. Уже известно, что Льюис Хэмилтон опустится на 10 позиций по итогам квалификации из-за замены мотора, но могут быть и другие решения от Мерседеса и британцец может стартовать и вовсе с конца пелетона.

Трасса: Истанбул Парк — 5,338 км, 14 поворотов

Расстояние: 58 кругов / 309,396 км

Победитель 2020 года: Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Поул-позиция 2020: Лэнс Стролл (Рейсинг Поинт) — 1:47 765

Рекорд круга: 1:24.770 — Хуан Пабло Монтойя (McLaren), 2005 г.

Информация перед выходными

По всей поверхности проработана работа для улучшения сцепления. На выходе из 1, 5 и 14 поворотов устанавливается дополнительный элемент бордюра, в результате чего в этих местах будут двойные бордюры.

Положение машины безопасности и медицинской машины на пит-лейн было изменено, чтобы не мешать водителям, покидающим последний гараж.

Важнейшие факты

Это будет девятый Гран-при Турции. Гонка дебютировала в чемпионате в 2005 году и была частью расписания до сезона 2011. В прошлом году она вернулась в календарь после изменений, вызванных пандемией. Все Гран-при прошли на трассе Истанбул Парк.

Фелипе Масса — самый успешный гонщик Гран-при Турции, выигравший его трижды. Бразилец побеждал за Ferrari три сезона подряд: 2006–2008. Это делает Ferrari командой с наибольшим количеством побед в Турции. Кроме того, в 2006 году Масса здесь одержал свою первую победу и первую поул-позицию.

В текущем гоночном составе есть три победителя Гран-при Турции. Кими Райкконен выиграл за McLaren в 2005 году, Себастьян Феттель выиграл в сезоне 2011 года за Red Bull Racing, а у Льюиса Хэмилтона в эти выходные есть шанс сравняться с достижениями Массы после побед McLaren в 2010 году и Mercedes в прошлом сезоне.

Mercedes — самый успешный производитель двигателей в Турции, управляющий автомобилями победителей в четырех гонках. Помимо побед в McLaren и Mercedes, Дженсон Баттон выиграл раунд 2009 года на поддерживаемом Mercedes Brawn GP.

Поул-позиция важная в Турции: пять победителей из 8-ми гонок стартовали с первой строчки, двое победителей стартовали со второй позиции. Хэмилтон — единственный гонщик, который финишировал на верхней ступеньке пьедестала почета после старта гонки из-за пределов переднего ряда. В прошлом году британец занял шестое место в хаотичном и дождливом Гран-при Турции, и его победа в этой гонке принесла ему седьмой титул чемпиона мира Формулы-1.

В прошлом году в Турции Лэнс Стролл, который тогда выступал в составе команды Racing Point (ныне Aston Martin), занял свою первую поул-позицию. Это была первая поул-позиция для команды с Сильверстоун с 2009 года, когда Джанкарло Физикелла возглавил Гран-при Бельгии, когда конюшня называлась Force India. Стролл — единственный гонщик, который после старта с поула в Гран-при Турции не поднялся на подиум в гонке — канадец пересек финишную черту на девятом месте.

Райкконен (2005 г.) и Феттель (2009 и 2011 гг.) Также заняли поул-позиции в Турции. Истанбул Парк — это трасса, на которой Льюис Хэмилтон еще не выигрывал поул-позицию. Помимо этого, в календаре этого года британец не занимал поул-позицию в голландском Зандвоорте, который вернулся в чемпионат в этом году, а также в Лосайле в Катаре и Джидде в Саудовской Аравии, которые дебютируют в этом сезоне.

В прошлом году гонки Формулы 2 в Истанбул-парке не проводилось, так как новички этого года — Мик Шумахер, Никита Мазепин и Юки Цунода — впервые будут участвовать в гонках в Турции. Помимо них, Фернандо Алонсо, который вернулся в Формулу 1 ранее в этом году, вернется в Ткрцию, хотя испанец в прошлом участвовал в гонках здесь семь раз. За это время он был на подиуме в трех разных командах — в Renault в 2005 и 2006 годах, в McLaren в 2007 году и в Ferrari в 2011 году.

Мнение букмекеров (победить гонки)

Макс Ферстаппен – 1.61

Льюис Хэмилтон – 4.1

Валттери Боттас – 7.90

Ландо Норрис – 21.00

Серхио Перес – 21.00

Шарль Леклер — 28.00

Трансляция

Квалификация начнется в 15:00 в субботу и будет показана на Сетанте Спорт. В воскресенье гонка начнется также в 15:00 и будет показана на Сетанте Спорт.