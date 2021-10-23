Ф-1. Гран-При США: превью, мнение букмекеров, трансляция

В эти выходные, впервые почти за два года, Формула 1 отправится на другой континент, кроме Европы и Азии. Гран-при США в этом году обещает стать настоящим праздником автоспорта и окончательным доказательством искреннего интереса американцев к самой популярной гоночной серии в мире. Все это во время самой жесткой борьбой за чемпионство за последние годы.

COTA — это трасса, на которой Льюис Хэмилтон регулярно доминировал в прошлом, но не выигрывал здесь с 2017 года. Макс Ферстаппен никогда здесь не финишировал ниже первой четверки, но никогда не побеждал. Очень длинная прямая говорит в пользу Mercedes, а извилистые участки — Red Bull. Опять же, сложно предсказать, кто окажется на первом месте, но Хэмилтон считается фаворитом.

Трасса: Circuit of the Americas — 5,513 км, 20 поворотов.

Расстояние: 56 кругов / 308,405 км

Победитель 2019 года: Валттери Боттас (Mercedes)

Поул-позиция 2019: Валттери Боттас (Mercedes) — 1: 32.029

Послужной список: 1: 36 169 — Шарль Леклерк (Ferrari), 2019

Информация перед выходными

Произведена замена дорожного покрытия в следующих местах: в конце съезда с пит-лейна, в том числе на участке выхода на 1 поворот; от выхода 9 поворота до выхода 10 поворота; от выхода из 11 поворота до выхода из 12 поворота; с 15 по 19 поворот.

Дополнительные работы были выполнены для фрезерования поверхности в углублении между 2-м и 3-м поворотами, а также в углублениях на 4-м, 6-м, 10-м и 14-м поворотах.

На Автодроме Америк будут две зоны DRS. Точка обнаружения первой будет размещена через 150 метров после 10-го поворота, а зона активации начнется через 250 метров после 11-го поворота на противоположной прямой. В свою очередь, точка обнаружения второй зоны будет установлена ​​через 65 метров после 18-го поворота, а зона активации будет на стартовой прямой через 80 метров после последнего, 20-го поворота.

Важнейшие факты

Это будет 42-я гонка Формулы-1 на Гран-при США. Этот раунд проходил на шести разных треках, первый из которых прошел в Себринге в 1959 году. В следующем сезоне команды переехала в Риверсайд, а позже, в 1961-80 годах, они выступили в Уоткинс-Глене. В течение следующих нескольких лет был перерыв, затем Гран-при США вернулся в календарь, на этот раз в Финиксе (1989-91), а после перерыва — в Индианаполисе (2000-07). Circuit of the Americas присоединилась к расписанию сезона 2012 года и принимала гонку каждый раз, кроме прошлого года, когда раунд был отменен из-за пандемии.

Льюис Хэмилтон — самый успешный Гран-при США, выигравший гонку шесть раз. В 2007 году британец одержал вторую победу в карьере на автодроме в Индианаполисе в цветах McLaren. Пять лет спустя, также в McLaren, он выиграл первую гонку на COTA. С тех пор он добавил еще четыре победы в Mercedes в сезонах 2014, 2015, 2016 (когда он достиг своей 50-й победы) и 2017.

Феррари — конструктор, одержавший 10 побед в Гран-при США. Ники Лауда одержал первую победу в команде в 1975 году, Карлос Ройтеманн поднялся на высшую ступень пьедестала почета в 1978 году, а Жиль Вильнев стал победителем гонки в 1979 году. Михаэль Шумахер выиграл 5 гонок в Индианаполисе в 2000 году и в 2003-2006 годах, тогда как его тогдашний напарник по команде Рубенс Баррикелло выиграл в сезоне 2002. Последний триумф Ferrari был на COTA в 2018 году, когда победил Кими Райкконен.

На Автодроме Америк лучшая статистика у Mercedes, выигравшего пять раз. Помимо четырех побед Хэмилтона, Валттери Боттас выиграл соревнования 2019 года.

Хэмилтон и Шумахер делят рекордное количество четырех поул-позиций на Гран-при США. У Льюиса, однако, 7 стартов с первом ряду, а у Михаеля — 5.

До сих пор старт с первого ряда был ключом к успеху на трассе COTA. Во всех восьми гонках победитель стартовал с одной из первых двух позиций — победитель стартовал четыре раза с поула и четыре раза со второй строчки.

Mercedes занял 6 последних поул-позиций на COTA. Нико Росберг начал эту тенденцию в 2014 и 2015 годах, затем Хэмилтон стартовал с вершины в сезонах 2016-18, а Боттас добавил свою поул-позицию в 2019 году. Кроме них, только Себастьян Феттель стартовал в Гран-при США с первой позиции. Немец сделал это в 2012 и 2013 годах в составе Red Bull Racing.

Мнение букмекеров (победитель гонки)

Льюис Хэмилтон – 1.77

Макс Ферстапен – 2.98

Ваттери Боттас – 16.55

Шарль Леклер – 19.65

Ландо Норрис – 19.75

Трансляция

Квалификация начнется в субботу в 23:55 и будет показана на Сетанта Спорт +. Гонка в воскрсенье стартует в 22:00, трансляция на Сетанте спорт.