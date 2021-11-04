Ф-1. Гран-при Мексики: превью, мнение букмекеров, трансляция

В выходные состоится 18-й этап чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Мексики. После 17 ГП лидирует голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), опережающий на 12 очков британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Гонка обещает быть очень интересной.

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 мексиканский этап F1 был отменен, а два года назад победил Хэмилтон, вторым стал четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, тогдашний участник команды Ferrari, а третьим — Валттери Боттас из Mercedes.

О треке

Длина круга: 4 305 км

Количество кругов в гонке: 71

Гоночная дистанция: 305.354 км.

Переключение передач на круге: 52

Максимальная скорость: около 360 км/ч.

Потеря времени на пит-стопе: около 18 секунд

Рекорд круга: 1:18.741 Валттери Боттас, Mercedes, 2018,

Рекорд квалификационного круга: 1:14.759, Даниэль Риккардо, Red Bull Racing, 2018

21 Гран-при Мексики Формулы-1.

Длина трассы составляет 4 304 метра, по часовой стрелке. Самая длинная прямая — 1250 метров, на ней водители могут разогнаться до 345 км/ч. Средняя скорость, с которой проходит круг — 190 км/ч. Рекордсменом трека является Валттери Боттас, который в 2018 году проехал круг за 1:18.741. Однако в квалификации к Гран-при Мексики 2019 Макс Ферстаппен показал время 1: 14.758.

Самым большим любопытством трассы является ее расположение — на высоте 2240 метров над уровнем моря, что имеет огромное значение для двигателей F1, обычно работающих вблизи уровня моря. Гонщики проезжают 47% круга с газом в пол, расходуя 1,48 кг топлива на круг.

В этом году запланирован 71 круг, что даст 305 354 гоночных дистанции.

История

Идея создания трассы в столице была выдвинута в 1958 году Педро Наталио Родригесом, советником президента Мексики Адольфо Лопесом Матеосом и в частном порядке отцом многообещающих мексиканских гонщиков Педро и Рикардо. Городской парк в юго-западной части столицы, в районе Магдалена Мишука, был обозначен как идеальное место для этого. Объект построен в начале 1960-х годов. Эта трасса (в различных конфигурациях) принимала Формулу-1 в 1963-70, 1986-92 годах и снова делает это с 2015 года.

Осенью 1962 года во время подготовки к не классифицированной F1, первой в истории гонке Гран-при Мексики, болельщики стали свидетелями катастрофы. Один из местных героев, Рикардо Родригес, погиб в аварии, вызванной отказом подвески его Lotus 24. К сожалению, трагическая судьба семьи Родригес закончилась в 1971 году, когда на автодроме Норисринг умер старший брат Рикардо Педро Родригес. В память об их отважных гонщиках местные власти переименовали трассу в 1973 году, первоначально назвав ее Магдалена Миксука, как трасса Братья Родригес (Hermanos Rodriguez).

Статистика

На данный момент на Гран-при Мексики проведено 20 гонок. Ни один гонщик не выиграл более 2 гонок. Джим Кларк, Ален Прост, Найджел Мэнселл, Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон одержали по 2 победы. Голландец — единственный гонщик, выигравший там две гонки подряд. В этих 20 гонках на подиум поднялись всего 20 разных гонщиков.

Резина

Pirelli привезет в Мексику промежуточный набор своих смесей.

Прогноз погоды

Прогноз на гоночный уик-энд в Мехико хороший. Температура воздуха будет в пределах 20-22 градусов тепла. Дождей ожидать не стоит. Гонка в воскресенье начнется в 20 по польскому времени.

Мнение букмекеров (победитель гонки).

Макс Ферстапен – 1.64

Льюис Хэмилтон – 3.20

Серхио Перес – 12.00

Валттери Боттас – 18.00

Шарль Леклер – 36.00

Ландо Норрис – 56.00

Трансляция

Квалификация состоится в субботу, начало в 22:00 по Киеву, трансляция на Setanta Sports. В воскресенье гонка начнется в 21:00, трансляция также на Setanta Sports.