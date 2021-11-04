Ф-1. Гран-при Мексики: превью, мнение букмекеров, трансляция

В выходные состоится 18-й этап чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Мексики. После 17 ГП лидирует голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), опережающий на 12 очков британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Гонка обещает быть очень интересной.
В прошлом году из-за пандемии COVID-19 мексиканский этап F1 был отменен, а два года назад победил Хэмилтон, вторым стал четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, тогдашний участник команды Ferrari, а третьим — Валттери Боттас из Mercedes.
О треке
Длина круга: 4 305 км
Количество кругов в гонке: 71
Гоночная дистанция: 305.354 км.
Переключение передач на круге: 52
Максимальная скорость: около 360 км/ч.
Потеря времени на пит-стопе: около 18 секунд
Рекорд круга: 1:18.741 Валттери Боттас, Mercedes, 2018,
Рекорд квалификационного круга: 1:14.759, Даниэль Риккардо, Red Bull Racing, 2018
21 Гран-при Мексики Формулы-1.
Длина трассы составляет 4 304 метра, по часовой стрелке. Самая длинная прямая — 1250 метров, на ней водители могут разогнаться до 345 км/ч. Средняя скорость, с которой проходит круг — 190 км/ч. Рекордсменом трека является Валттери Боттас, который в 2018 году проехал круг за 1:18.741. Однако в квалификации к Гран-при Мексики 2019 Макс Ферстаппен показал время 1: 14.758.
Самым большим любопытством трассы является ее расположение — на высоте 2240 метров над уровнем моря, что имеет огромное значение для двигателей F1, обычно работающих вблизи уровня моря. Гонщики проезжают 47% круга с газом в пол, расходуя 1,48 кг топлива на круг.
В этом году запланирован 71 круг, что даст 305 354 гоночных дистанции.
История
Идея создания трассы в столице была выдвинута в 1958 году Педро Наталио Родригесом, советником президента Мексики Адольфо Лопесом Матеосом и в частном порядке отцом многообещающих мексиканских гонщиков Педро и Рикардо. Городской парк в юго-западной части столицы, в районе Магдалена Мишука, был обозначен как идеальное место для этого. Объект построен в начале 1960-х годов. Эта трасса (в различных конфигурациях) принимала Формулу-1 в 1963-70, 1986-92 годах и снова делает это с 2015 года.
Осенью 1962 года во время подготовки к не классифицированной F1, первой в истории гонке Гран-при Мексики, болельщики стали свидетелями катастрофы. Один из местных героев, Рикардо Родригес, погиб в аварии, вызванной отказом подвески его Lotus 24. К сожалению, трагическая судьба семьи Родригес закончилась в 1971 году, когда на автодроме Норисринг умер старший брат Рикардо Педро Родригес. В память об их отважных гонщиках местные власти переименовали трассу в 1973 году, первоначально назвав ее Магдалена Миксука, как трасса Братья Родригес (Hermanos Rodriguez).
Статистика
На данный момент на Гран-при Мексики проведено 20 гонок. Ни один гонщик не выиграл более 2 гонок. Джим Кларк, Ален Прост, Найджел Мэнселл, Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон одержали по 2 победы. Голландец — единственный гонщик, выигравший там две гонки подряд. В этих 20 гонках на подиум поднялись всего 20 разных гонщиков.
Резина
Pirelli привезет в Мексику промежуточный набор своих смесей.
Прогноз погоды
Прогноз на гоночный уик-энд в Мехико хороший. Температура воздуха будет в пределах 20-22 градусов тепла. Дождей ожидать не стоит. Гонка в воскресенье начнется в 20 по польскому времени.
Мнение букмекеров (победитель гонки).
Макс Ферстапен – 1.64
Льюис Хэмилтон – 3.20
Серхио Перес – 12.00
Валттери Боттас – 18.00
Шарль Леклер – 36.00
Ландо Норрис – 56.00
Трансляция
Квалификация состоится в субботу, начало в 22:00 по Киеву, трансляция на Setanta Sports. В воскресенье гонка начнется в 21:00, трансляция также на Setanta Sports.