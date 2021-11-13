Ф-1. ГП Бразилии: превью, мнение букмекеров, трансляция

Чемпионат мира Формулы-1 вступает в решающую фазу. В эти выходные двадцать самых быстрых гонщиков мира отправились в Бразилию, где многое происходило в прошлом. На этот раз все будет по-другому. Преимущество Макса Ферстаппена и хорошая форма Red Bull означают, что Льюис Хэмилтон больше не может позволить себе абсолютно никаких проблем, если он хочет выиграть рекордный восьмой чемпионат мира.

Информация перед выходными

Небольшой участок вершины четвертого поворота был заново заасфальтирован. Бордюры на вершинах 6 и 7 поворотов заменены на новые диагональные бордюры.

Между 9 и 10 поворотами, а также справа от стартовой прямой в дорожном покрытии были проделаны канавки для улучшения дренажа.

На трассе Autódromo José Carlos Pace гонщики будут иметь в своем распоряжении две зоны DRS. Точка обнаружения первой будет размещена на вершине поворота 2, и зона активации начнется через 30 метров после поворота 3. Вторая точка обнаружения будет установлена ​​через 30 метров после поворота 13, а зона активации начнется через 160 метров после последнего 15 поворота.

Трасса: Autódromo José Carlos Pace — 4,309 км, 15 поворотов

Расстояние: 71 круг / 305,909 км

Победитель 2019 года: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)

Поул-позиция 2019: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:07,508.

Послужной список: 1: 10 540 — Валттери Боттас (Mercedes), 2018

Важнейшие факты

Это будет 48-я гонка чемпионата мира F1, проводимого в Бразилии, но первая гонка, получившая название Гран-при Сан-Паулу. 38-я гонка на Интерлагосе состоится в воскресенье. Этот объект дебютировал в календаре в 1973 году. 10 Гран-при Бразилии проводились на трассе Жакарепагуа в Рио-де-Жанейро в сезонах 1978 и 1981-89 годов.

У Алена Проста больше всего — шесть — побед в Бразилии. Француз выиграл пять раз на Джакарепагуа: Renault в 1982 году и McLaren в 1984, 1985, 1987 и 1988 годах; а также на Интерлагосе в 1990 году на Ferrari.

На Интерлагосе Михаэль Шумахер был самым успешным гонщиком с четырьмя победами. Семикратный чемпион мира побеждал в составе Benetton в сезонах 1994 и 1995 годов и в составе Ferrari в 2000 и 2002 годах.

В этом году в соревнованиях F1 участвуют четыре победителя Гран-при Бразилии: Кими Райкконен (2007), Себастьян Феттель (2010, 2013 и 2017), Льюис Хэмилтон (2016, 2018) и Макс Ферстаппен (2019). Феттель — единственный действующий игрок, победивший более чем в одной команде. Немец одержал свои первые две победы в цветах Red Bull Racing, а последнюю — в Ferrari.

Среди конструкторов McLaren одержал больше всего побед в Бразилии — 12. Восемь из них были одержаны на Джакарепагуа, а это означает, что у Ferrari больше всего побед на Интерлагосе.

В эти выходные Хэмилтон может достичь рекордной поул-позиции на Интерлагосе. Сейчас он на одном уровне с Микой Хаккиненом, Айртоном Сенной, Рубенсом Баррикелло и Фелипе Масса, которые выиграли по три квалификации каждый.

В прошлом старт первого ряда был значимым для Интерлагоса. Из 20 гонок, которые прошли на текущей конфигурации трассы, которая используется с сезона 2000 года, победитель стартовал 16 раз с первых двух позиций — 8 раз с поула и 8 раз со второй. Две победы одержали гонщики, стартовавшие с третьей позиции. Самая низкая стартовая позиция, которая превратилась в победу — восьмая — это сделал в 2003 году Джанкарло Физикелла.

Эта трасса является новой для Юки Цуноды из AlphaTauri и пилотов Haas Мика Шумахера и Никиты Мазепина. ПредставительУильямс Латифи не участвовал в гонках на Интерлагосе, но принял участие в двух тренировках — в 2018 году в Force India и в 2019 году в Williams.

Мнение букмекеров (победа в гонке в воскресенье)

Макс Ферстапаен – 1.6

Льюис Хэмилтон – 3.0

Валттери Боттас – 10

Серхио Перес – 10

Пьер Гасли – 41

Шарль Леклер – 61

Трансляция

В субботу состоится гонка-спринт, начало в 21:25, трансляция на Сетанта Спорт. Основная гонка состоится в воскресенье, начало в 19:00. Трансляция также на Сетанте.