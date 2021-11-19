Ф-1. Гран-при Катара: превью, мнение букмекеров, трансляция

За три гонки до финиша Макс Ферстаппен по-прежнему лидирует в генеральной классификации, но Льюис Хэмилтон и Mercedes, похоже, имеют преимущество на трассе. Кроме того, следующие две гонки пройдут на трассах, в которых F1 никогда не участвовала. Все это знаменует захватывающий конец захватывающего сезона. Впервые в истории гонка Формулы-1 будет проведена на трассе Losail International Circuit.

Трасса: Losail International Circuit — 5380 км, 16 поворотов.

Расстояние: 57 кругов / 306,66 км

Рекорд круг: нет

Информация перед выходными

На международной трассе Лосаил пилоты будут иметь в своем распоряжении только одну зону DRS. Точка обнаружения будет размещена за 125 метров до последнего, 16-го поворота, а зона активации начнется на стартовой прямой, через 200 метров после последнего поворота.

Важнейшие факты

Лосаил — 74-я трасса, на которой пройдет гонка Гран-при Формулы-1.

Гран-при Катара — это 51-е название, используемое для чемпионата мира в Формуле-1, но это также третье событие подряд, в котором проходит новое гран-при, в предыдущие два уик-энда проходили новые: Гран-при Мехико и Гран-при Сан-Паулу. Через неделю состоится Гран-при Саудовской Аравии, который также станет новой гонкой. Катар, с другой стороны, стал 33-й страной, которая проведет дома этап Формулы-1.

Серхио Перес — единственный действующий гонщик, выступавший в Лосаиле. Мексиканец принял участие в двух этапах азиатской серии GP2 в сезоне 2008-09 гг. В основной гонке он финишировал вторым, проиграв Нико Хюлькенбергу, а в спринтерской гонке он победил и показал лучшее время круга.

Запущенная в 2004 году трасса Losail наиболее известна организацией гонок MotoGP, которые проводились в 2004-19 годах, а также в сезоне 2021 года, когда на рубеже марта и апреля проводились два этапа. На объекте также проходил чемпионат WorldSBK. Помимо азиатского этапа серии GP2, здесь на четырех колесах участвовали пилоты чемпионата мира по кузовным гонкам (2015-17 гг.), Серии Speedcar (2009 г.) и серии GP Masters (2006 г.).

Это четвертая трасса, на которой проходит гонка Формулы-1 при искусственном освещении, раньше гонки проходили на Марина-Бэй (Сингапур), Яс-Марина (Абу-Даби) и Международном автодроме Бахрейна (Бахрейн). Гран-при Саудовской Аравии на следующей неделе также будет проходить при освещении. Эта гонка будет проходить по тому же графику, что и в Бахрейне, и начало воскресной гонки, которая запланирована на 17:00 по местному времени (16:00 по киевскому времени), совпадет с закатом в 16:44.

Это будет 900-я гонка McLaren в Формуле 1. Команда дебютировала в гонках на Гран-при Монако 1966 года, в которой владелец команды Брюс Макларен стартовал за рулем M2B. С тех пор конюшня Уокинга одержала 183 победы, 156 поул-позиций и 8 чемпионских титуловсреди конструкторов.

Losail — пятая трасса, дебютировавшая в календаре в эпоху гибридных двигателей — все предыдущие подобные инаугурации были выиграны Mercedes. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России 2014 года в Сочи, Нико Росберг выиграл Гран-при Европы 2016 года в Азербайджане, а Хэмилтон также занял первое место в прошлом году в Муджелло на Гран-при Тосканы, а также в Портимане на Гран-при Португалии.

Из-за того, что Даниэль Риккардо не финишировал в последней гонке на Интерлагосе, только два пилота пересекли финишную черту на всех этапах до этого момента — Карлос Сайнс-младший из Ferrari и Антонио Джовинацци из Alfa Romeo.

Мнение букмекеров (победитель гонки)

Льюис Хэмилтон – 1.72

Макс Ферстапен – 2.73

Валттери Ботас – 12.50

Серхио Перес – 27.00

Шарль Леклер – 36.00

Ландо Норрис – 48.00

Трансляция

Квалификацию и гонку в прямом эфире покажет телеканал Сетанта Спорт плюс. Начало квалификации в субботу в 16:00, старт гонки – в воскресенье также в 16:00.