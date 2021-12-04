Ф-1. ГП Саудовской Аравии: превью, мнение букмекеров, трансляция

После двадцати гонок и множества неожиданных поворотов разница между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном составляет всего 8 очков. Все будет ясно через две недели, но борьба за чемпионский титул может разрешиться уже в это воскресенье.

Трасса: Jeddah Corniche Circuit — 6,174 км, 27 поворотов.

Расстояние: 50 кругов / 308,450 км

Рекорд круга: нет

Информация перед выходными

На трассе Jeddah Corniche Circuit пилоты будут иметь в своем распоряжении три зоны DRS. Точка обнаружения первой будет размещена на выходе из поворота 17, а зона активации начнется на выходе из поворота 19. Точка обнаружения второй зоны будет на входе в поворот 22, а активация начнется на выходе 25-го хперехода. В свою очередь, обнаружение последней зоны будет при входе в последний, 27-й поворот, а зона активации начнется на стартовой прямой, через 170 метров после последнего поворота.

Важнейшие факты

Это будет первый Гран-при Саудовской Аравии. Это вторая новая трасса, вошедшая в календарь Формулы-1 — Гран-при Катара проводился 2 недели назад. Это также будет 75-я трасса, на которой пройдет гонка Формулы 1. Гран-при Саудовской Аравии станет четвертым этапом на Ближнем Востоке, присоединившись к уже традиционным гонкам в Бахрейне и Абу-Даби.

Автодром Джидда Корниш — вторая по длине трасса в календаре этого года — она ​​чуть более чем на 800 метров короче самой длинной трассы Спа-Франкоршам. Главной особенностью нового объекта является высокоскоростная уличная трасса, которая в чем-то похожа на трассу Baku City Circuit — трасса в Азербайджане также длинная и составляет 6,003 км. Трасса Британского Сильверстоуна составляет 5 891 км.

При строительстве трассы было использовано 34 тысячи тонн асфальта, а на всю инфраструктуру израсходовано 550 тысяч тонн цементаи более 1400 тонн стекла.

Трасса Джидда-Корниш станет пятой трассой, на которой пройдет гонка Формулы-1 с использованием искусственного освещения. Первой, кто принял этот формат, была трасса Marina Bay Street Circuit в Сингапуре, которая дебютировала в календаре в 2008 году. С тех пор ночные круги присоединились к трассе Яс-Марина в Абу-Даби и международной трассе Бахрейна, где в 2014 году прошла первая ночная гонка. Для освещения пути требуется интенсивность 1500 люкс, а система освещения будет работать при общей длине кабеля 200 км.

Макс Ферстаппен имеет шанс выиграть свой первый титул чемпиона мира F1 в Саудовской Аравии. Его восьмиочковое преимущество над Льюисом Хэмилтоном означает, что для достижения желанной короны он должен обыграть пилота Mercedes с разницей в 18 очков. Если предположить, что Ферстаппен выиграет и наберет дополнительное очко за самый быстрый круг в гонке, ему придется рассчитывать на то, что Хэмилтон финиширует шестым или ниже на трассе Джидды. Если голландец выиграет, но не заберет лучший круг, Хэмилтон должен будет занять седьмое место. Ферстаппен все еще может выиграть титул, если он займет второе место в случае, если Хэмилтон будет десятым или ниже.

Ландо Норрису из McLaren нужно как минимум 10-е место в гонке для Гран-при Саудовской Аравии, чтобы достичь рубежа в 300 очков в Формуле 1. Девятое место британца в Катаре позволило ему набрать в сумме 299 очков. Он сделал это в 58 стартах, в среднем 5,15 балла за гонку.

Серхио Перес из Red Bull также может достичь аналогичного результата в воскресенье. Восьмое или более высокое место позволило бы мексиканцу преодолеть 900-балльный барьер. Из 211 стартов его средний балл за гонку составляет 4,24.

Мнение букмекеров (победа в гонке)

Льюис Хэмилтон – 1.53

Макс Ферстапен – 3.02

Валттерри Боттас – 11.22

Пьер Гасли – 33.00

Серхио Перес – 33.00

Шарль Леклер – 64.00

Трансляция

Квалификация состоится в субботу в 19:00, трансляция на Сетанте. Гонку в прямом эфире покажет Сента спорт плюс, начало в 19:30.