Здесь решится все: превью финального этапа Ф-1 ГП Абу-Даби

Это будет заключительная гонка для F1 Кими Райкконена, а также, по крайней мере, на некоторое время, Антонио Джовинацци и Хонды. Также это последняя гонка автомобилей этого поколения. Есть много интересных сюжетов, но все они блекнут из-за того, что это будет последняя глава в захватывающем титульном поединке между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Впереди Гран-при Абу-Даби.

Информация перед выходными

Трек был существенно доработан, более подробно об изменениях рассказано в этой статье.

На трассе Яс-Марина у пилотов будут две зоны DRS. Точка обнаружения первой будет размещена за 40 метров до 7-го поворота, а зона активации начнется через 270 метров после этого поворота. С другой стороны, точка обнаружения второй зоны будет через 50 метров после 9 поворота, а активация начнется через 165 метров после этого поворота.

Трасса: Автодром Яс Марина — 5281 км, 16 поворотов.

Расстояние: 58 кругов / 306,183 км

Рекорд тура: нет

Победитель 2020 года: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)

Поул-позиция 2020 года: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1: 35 246.

Важнейшие факты

Это будет 13-я гонка Формулы-1 на Гран-при Абу-Даби. Все предыдущие издания проводились на трассе Яс Марина. Гонка завершала чемпионский сезон 9 раз, за ​​исключением сезонов 2011-13 гг., Когда Бразилия была последней гонкой.

Льюис Хэмилтон — самый успешный гонщик на этой трассе, выиграв пять раз — вместе с McLaren в 2011 году и за Mercedes в сезонах 2014, 2016, 2018 и 2019 годов. Себастьян Феттель — единственный другой гонщик, многократно побеждавший на этой трассе.. Немец поднимался на подиум с Red Bull Racing в 2009, 2010 и 2012 годах. В свою очередь, Кими Райкконен побеждал в составе Lotus в сезоне 2012 года, Нико Росберг выиграл в Mercedes в 2015 году, как и Валттери Боттас в сезоне 2017. В свою очередь, прошлогодний выпуск выиграл Макс Ферстаппен.

Mercedes — самая успешная команда на Яс-Марина, семь раз выигравшая Гран-при Абу-Даби и, включая триумф McLaren 2011 года, как производитель двигателей, выиграла 2/3 всех гонок, проводимых здесь.

На этой трассе никогда не определялся чемпион Кубка конструкторов, но среди гонщиков он проводился трижды. В 2014 и 2016 годах дуэт Mercedes Хэмилтон и Росберг вышли в финальную гонку сезона с шансами на титул. Обе гонки были выиграны Хэмилтоном, но он выиграл титул только в сезоне 2014. Еще один титул пилота был выигран в 2010 году, когда Феттель, Марк Уэббер, Фернандо Алонсо и Хэмилтон имели шанс выиграть чемпионство в финальной гонке сезона. Тогда гонку выиграл Феттель, выигравший одновременно первый из четырех титулов.

Это второй раз в истории Формулы-1, когда гонщики вышли в финальную гонку сезона с одинаковым количеством очков. Предыдущий подобный случай произошел в 1974 году, когда у Эмерсона Фиттипальди и Клея Регаццони был одинаковый баланс очков, но Джоди Шектер тоже боролся за чемпионство. В итоге титул завоевал Фиттипальди.

Для Райкконена это будет последняя гонка в его карьере. После этой гонки чемпион мира F1 2007 года покинет спорт. Для финна это 349-й старт Гран-при, что является абсолютным рекордом F1. Во время своего приключения в королеве автоспорта он выиграл 18 поул-позиций, 46 самых быстрых кругов в гонке, 21 победу и 103 раза поднимался на подиум. Его последний триумф был в 2018 году, когда он выиграл Гран-при США на COTA за Ferrari. Он дебютировал в 2001 году в Sauber, а также выступал в McLaren в 2002–2006 годах и в Ferrari в сезонах 2007–2009 годов. Затем он ушел из чемпионата, чтобы участвовать в чемпионате мира по ралли. Он вернулся в Формулу 1 в 2012 году, когда представлял команду Lotus F1, а затем снова выступал за Ferrari с 2014 по 2018 год. Его карьера завершилась в команде Sauber Alfa Romeo.

Мнение букмекеров (победитель гонки)

Льюис Хэмилтон – 1.72

Макс Ферстапен – 2.50

Валттери Боттас – 11.00

Серхио Перес – 21.00

Трансляция

Квалификацию в субботу в 15:00 покажет канал Сетента Спорт. В воскресенье в это-же время гонка будет доступна на Сетанта Спорт +.