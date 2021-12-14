ГП Абу-Даби: гонка Ф-1, которая войдет в историю

Невероятно захватывающий и драматичный финал сезона 2021 Формулы-1 уже позади. Ситуация несколько раз менялась, и в конечном итоге именно Макс Ферстаппен стал чемпионом мира среди пилотов, а Mercedes — чемпионом конструкторов.

Каким бы ни был исход протестов и дальнейшие шаги, гонка Гран-при Абу-Даби сильнейшее отвращение. Что еще хуже, спор идет не о маневре одного из гонщиков, а о решении директора гонки и судей.

Начало

Начало гонки было очень неожиданным, потому что Хэмилтон, обреченный на более слабый старт, стартовал как ракета и, несмотря на худшие шины, обогнал Ферстаппена. Голландец предпринял смелый маневр, чтобы вернуть себе лидерство в шикане, но Хэмилтон срезал поворот и остался в лидерах. Это была первая спорная ситуация. Судьи даже не начали расследование, а Red Bull выразили протест по радио. Атака Ферстаппена была храброй, он не сбился с пути и не оставил места для Хэмилтона. Британцу, не желающему столкнуться, пришлось съехать с трассы. Но смог ли он устоять против этого, очень спорно.

Хэмилтон равномерно отъезжал от Ферстаппена. Вначале немного, но примерно с восьмого круга преимущество становилось все более сущестыенным. Старт на мягких шинах оказался ошибочным. Темп Хэмилтона на промежуточных шинах был очень быстрым, и когда Ферстаппен попытался не отставать от него, он слишком сильно повредил свои собственные шины.

Ферстаппен терял дистанцию, и на 13-м круге он заехал в боксы. «Мерседес» перестраховался и также отправил Льюиса в боксы. Ферстаппен последовал за Норрисом, Сайнсом и Хэмилтоном на чистой трассе. Хэмилтон был быстрее на жестких шинах. Он дал себе преимущество в восемь секунд над голландцами, но затем догнал Переса на 20-м круге. Он ехал очень медленно, и команда оставила его, чтобы остановить Хэмилтона. Мексиканец отлично проработал 1,5 круга, что стоило британцу семи секунд. Хэмилтон вел машину осторожно и избегал контакта, поэтому не мог быстро пройти соперника.

Средняя фаза гонки

Ферстаппен отставал от Хэмилтона менее чем на две секунды, но не смог угнаться за ним. Хэмилтон постепенно увеличил отрыв до шести секунд на 36-м круге. Потом Джовинацци попал в аварию, он припарковался рядом с трассой и появилась виртуальная нейтрализация. Red Bull призвала обоих гонщиков установить новые жесткие шины. Хэмилтон не смог вырваться, потому что тогда Ферстаппен остался бы на трассе и вышел бы вперед. В итоге голландец отставал от Хэмилтона на 16 секунд с 20 кругами до конца. Изначально Ферстаппен наверстывал упущенное, но у Хэмилтона был хороший темп, и он ехал достаточно быстро, чтобы быть в полной безопасности. К концу 52-го круга (с 58) разница между ними составила 11,9 секунды. Казалось, что Льюис без проблем доедет до финиша.

Спорный финиш

LAP 54/58



Huge drama as Nicholas Latifi goes into the barriers — he reports that he is ok



But the Safety Car comes out and Max Verstappen immediately goes into the pits for some fresh tyres



We *could* have a final lap shootout here… WOW#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/j9uUZxGPaW — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Николас Латифи серьезно разбил свою машину на 53-м круге в секции под отелем. Сообщение о машине безопасности появилось очень быстро. Затем несколько гонщиков перешли на мягкие шины, включая обоих гонщиков Red Bull. Хэмилтон не мог этого сделать по причине VSC. Если бы он заехал, то Ферстаппен остался бы и стал лидером. Не было никакой гарантии, сколько времени займет нейтрализация, так что у него, возможно, не было шанса вернуть лидерство. «Мерседес» перестраховался, и нейтрализация была долгой. Во время нее Перес сошел с дистанции из-за неисправности двигателя. Во время нейтрализации были самые большие споры. Майкл Маси первоначально объявил, что дублированные пилоты не могут вернуть себе свои позиции, потому что трасса все еще находится в стадии очистки. Позже Мази передумал и позволил тем гонщикам, которые находились между Хэмилтоном и Ферстаппеном. Затем гонка возобновилась довольно быстро.

Остался один круг. Ферстаппен имел мягкие шины и без проблем обогнал Хэмилтона в пятом повороте. Британец попытался парировать следующую прямую, но Ферстаппен держался внутри. Хэмилтон при этой перезагрузке оказался в проигрышной позиции, разница между шинами была огромной. Он ничего не мог поделать. Одна ошибка Латифи полностью изменила ход гонки. Канадец пилотирует Формулу-1 уже два года, и в этот момент он войдет в историю, как Глок или Петров.

Спорные решения при нейтрализации и протестах Mercedes

После гонки Mercedes подала два протеста. Один был из-за действий Ферстаппена, который ненадолго опередил Хэмилтона после выхода из SC, но до финиша, когда лидер (Хэмилтон) диктовал темп. Судьи решили отклонить этот протест. Правильно утверждая, что Ферстаппен был впереди только на короткое время, когда они оба ускорялись и тормозили.

Второй протест касается решения о дублировании. Майкл Маси позволил сделать это лишь нескольким гонщикам, а затем очень быстро возобновил гонку, потому что хотел, чтобы они проехали один круг. В спортивных правилах в пункте 48.12 четко указано, что решение об удвоении применяется ко всем пилотам. Обычно в таких ситуациях гонщики возвращаются на круг, и SC проходит еще один полный круг, чтобы эти гонщики догнали всех или почти догнали. Однако положения регламентов в этом вопросе не на 100% ясны. Судьи, вероятно, смогут найти некоторые части правил, которые не позволят им изменить свои решения. Но, на взгляд многих, это было сыграно плохо, и Майкл Маси ошибся. Однако в итоге и этот протест отклонили.

Words of comfort and consoling hugs from fellow drivers 👍



The 7-time champ will come back stronger 💪#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/o8S7fUxJC5 — Formula 1 (@F1) December 13, 2021

Макс выиграл гонку, но впечатления от финала двоякие – прекрасное сражение, которое испортили судьи.