Макс Ферстаппен — чемпион мира Ф-1: итоги сезона

В минувшие выходные на трассе Абу-Даби произошел последний штрих сезона 2021 года, когда Макс Ферстаппен победил Льюиса Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул. Соперничество между этими гонщиками было многообещающим и отлично подвело итоги сезона, который, по мнению сторонних наблюдателей, был одним из лучших в истории.

Макс Ферстаппен

Объективно надо признать, что Макс Ферстаппен был лучшим гонщиком в пелетоне на протяжении всего сезона. В последние недели голландец регулярно проигрывал Хэмилтону, но он заслуживает звания чемпиона мира. Он более стабильно проходил всю дистанцию чемпионата, чем британец.

Статистика показывает, что Ферстаппен выиграл 10 гонок в уже прошедшем сезоне. Однако его самая большая победа была в последней гонке, когда казалось, что вопрос с победителем был решен. Голландец показал, что никогда никто не должен сдаваться, и хорошая тактика команды позволила ему достичь финального триумфа. Поклонники Формулы-1 уже точат зубы перед стартом следующего сезона, в котором Хэмилтон, несомненно, захочет расплатиться за поражение.

Главная статистика Макс Ферстаппен в прошлом сезоне:

Макс Ферстаппен выиграл последний Гран-при сезона в Абу-Даби,

Макс впервые в своей карьере стал чемпионом мира Формулы-1,

В прошлом сезоне голландец выиграл 10 Гран-при,

Ферстаппен не финишировал ниже второго места в последних 8 гонках.

Льюис Хэмилтон

На трассе Абу-Даби Льюис Хэмилтон боролся за свой 8-й титул чемпиона мира. В конце концов, британцу пришлось иметь дело с горечью поражения, несмотря на то, что он был лидером гонки до последнего круга.

Подводя итоги сезона в его исполнении, надо признать, что начало было не лучшим, а вот финал стал настоящей демонстрацией его мастерства. Хэмилтон выиграл последние 3 гонки, благодаря чему дал себе шанс побороться за чемпионство мира на трассе в Абу-Даби. В конечном итоге он проиграл соперничество Ферстаппену, но следует признать, что это был лучший сезон в истории с 2008 года, когда он соревновался с Фелипе Масса на автодроме в Сан-Паулу.

Отметим, что Валттери Боттас полностью провалил сезон, да он снова помог Мерседесу выиграть Кубок Конструкторов, но они ни разу не помог Льюису в борьбе с Максом. Более продуктивно в этом вопросе работал Серихо Перес.

Главная статистика Льюиса Хэмилтона в сезоне 2022:

Льюис Хэмилтон завершил сезон 8 победами,

Хэмилтон не стал чемпионом мира в 8-й раз в карьере,

Хэмилтон выиграл 3 из последних 4 гонок F1,

После 57 из 58 кругов Гран-при Абу-Даби британец стал лидером гонки.

Последняя гонка сезона

Перед стартом последней гонки все было предельно ясно – кто финиширует выше в очках, тот и станет победителем. Если бы Льюис и Макс сошли бы или бы оба не набрали пунктов – победителем стал бы Ферстаппен при равенстве очков благодаря большему количеству побед в гонках.

До заключительно круга казалось, что Льюис перепишет истории побьет легендарный рекорд Михаэля Шумахера, выиграв 8 чемпионский титул. Однако этого не произошло. Британцу помешали судьи, аварии, сеффети кар и многое другое. Казалось, что в этот день все было против Хэмилтона.

Если бы при первой виртуальной машине безопасности Хэмилтон все-таки заехал бы в боксе, у него на концовку гонки была бы более свежая резина. Не факт, что против более мягкой у Макса он мог бы соревноваться, но она была бы в лучшем состоянии, чем хард.

Льюис проиграл достойно, он сказал, чтобы команда больше не подавала жалоб. После поражений британец возвращается всегда сильнее.

Сезон 2022

В следующем сезоне изменится регламент и будут другие моторы. Это может привнести настоящую революцию и Мерседес, и Ред Булл могут потерять лидерство. Макларен и Феррари могут не только догнать лидеров, но и перегнать их. Первые итоги будем делать после зимних тестов, но точные расклады станут известны в марте, когда состоится первое Гран-при сезона 2022. Будет точно интересно. Также отметим тот факт, что у Льиса будет новый партнер по команде – Джордж Рассел.