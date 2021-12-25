Самые важные рекорды Ф-1: что изменилось после сезона 2021

Сезон 2021 года внес несколько изменений в записи самых ценных рекордов Формулы 1. В прошлом году Льюис Хэмилтон и Кими Райкконен улучшили свои достижения, а Михаэль Шумахер сумел оставить у себя только один важный рекорд.

Наибольшее количество побед в гонках в истории Формулы 1:

Льюис Хэмилтон — 103 (95 — конец сезона 2020 года)

Михаэль Шумахер — 91

Себастьян Феттель — 53 (53)

Ален Прост — 51

Айртон Сенна — 41

Льюис Хэмилтон выиграл восемь гонок в 2021 году. Таким образом, он стал первым гонщиком в истории Формулы-1, одержавшим более 100 побед. Его рекорд связан не только с большим количеством возможностей для победы. Он выигрывал больше, чем каждую третью гонку в своей карьере, что явно лучше, чем у следующих конкурентов на вершине этого рейтинга. У Хэмилтона еще два года по контракту с Mercedes, что должно позволить ему побить этот рекорд, если только не произойдет что-то неожиданное. Молодые гонщики, которые уже добились успеха в Формуле-1, по-прежнему имеют относительно немного побед (у Ферстаппена их 20).

Наибольшее количество поул-позиций в истории Формулы-1:

Льюис Хэмилтон — 103 (98)

Михаэль Шумахер — 68

Айртон Сенна — 65

Себастьян Феттель — 57 (57)

Джим Кларк и Ален Прост — 33

Хэмилтон установил рекорд по численности поул-позиции в 2017 году и с тех пор продолжает его обновлять. На данный момент — это его достижение, которое, кажется, сложнее всего превзойти в ближайшие несколько лет. В настоящее время Ферстаппен имеет поул-позиций на 90 меньше, чем он, и это гонщик молодого поколения с лучшей статистикой на данный момент.

Наибольшее количество самых быстрых кругов в истории Формулы 1:

Михаэль Шумахер — 77

Льюис Хэмилтон — 59 (53)

Кими Райкконен — ​​46 (46)

Ален Прост — 41

Себастьян Феттель — 38 (38)

Рекорд по количеству самых быстрых кругов в гонках — единственное важное достижение, которое осталось на личном счету Михаэля Шумахера. Побить его рекорд будет сложно. Объяснение этому — правила, которые преобладали в Формуле-1, когда Шумахер был наиболее успешным. Это были годы, когда в гонках были дозаправки. Это означало, что лучшие гонщики, как правило, показывали самое быстрое время круга в гонке и имели два или три случая, когда в баке было очень мало топлива.

Наибольшее количество подиумов в истории Формулы-1:

Льюис Хэмилтон — 182 (165)

Михаэль Шумахер — 155

Себастьян Феттель — 122 (121)

Ален Прост — 106

Кими Райкконен — ​​103

Это еще один рекорд Льюиса Хэмилтона, улучшившего достижение Шумахера в течение сезона 2020. С тех пор британец значительно увеличил это достижение. Если Хэмилтон действительно будет выступать в Формуле-1 в течение двух сезонов подряд и получит машину, которая позволит ему бороться за лидерство, кажется реальным преодолеть барьер в 200 подиумов в Формуле 1. Хэмилтон в среднем набирает более 12 призовых мест за сезон в карьере.

Наибольшее количество очков в истории F1:

Льюис Хэмилтон — 4165,5 (3778)

Себастьян Феттель — 3061 (3018)

Фернандо Алонсо — 1980 (1899)

Кими Райкконен — ​​1873 (1863)

Валттери Боттас — 1738 (1 512)

Из-за того, что с годами менялись системы подсчета очков, эта статистика крайне нерепрезентативна. С 2010 года в Ф1 можно набрать гораздо больше очков, чем раньше, поэтому все пилоты до этого года внесписка. Кроме того, календарь становится длиннее, и за самые быстрые круги и спринты начисляются бонусные баллы. Не исключено, что в будущем система начисления очков будет подвергаться дальнейшим изменениям, что еще больше ухудшит исторический рейтинг.

Количество гонок в истории Ф-1:

Кими Райкконен — ​​349 (329)

Фернандо Алонсо — 333 (311)

Рубенс Баррикелло — 322

Михаэль Шумахер и Дженсон Баттон — 306

Кими Райкконен лидировал в этом рейтинге в сезоне 2020 года, а в 2021 году даже улучшил свой рекорд. Финн завершил свою карьеру 349 гонками в Формуле 1 (он был заявлен на 353 уик-энда). Его рекорд очень впечатляющий, но если ничего удивительного не произойдет, его хватит меньше чем на год. Фернандо Алонсо вернулся в Формулу 1 и стартует в сезоне 2022. Если в нем будет действительно 23 гонки, у испанца есть шанс финишировать в следующем сезоне с 356 гонками в Формуле 1.

Больше всего кругов в качестве лидера в гонках F1:

Льюис Хэмилтон — 5 396 (5 099)

Михаэль Шумахер — 5 111

Себастьян Феттель — 3499 (3495)

Айртон Сенна — 2 931

Ален Прост — 2683

Хэмилтон установил этот рекорд в самом начале сезона 2021 года, а по ходу соревнований получил явное преимущество над Шумахером. В статистике F1 есть отдельные рекорды для километров впереди или количества гонок с хотя бы одним колом лидерства, но наиболее важной является рекорд, которую я представлена здесь. Побить этот рекорд молодым гонщикам будет сложно в будущем, но не так сильно, как другие достижения. Макс Ферстаппен провел 652 круга лидерства в 2021 году, что является одним из лучших результатов за всю историю. Ему понадобится еще шесть таких сильных сезонов, чтобы догнать Хэмилтона.

Больше всего чемпионских титулов в F1:

Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон 7

Хуан Мануэль Фанхио — 5

Ален Прост и Себастьян Феттель — 4

Наконец, самая важная статистика. Льюис Хэмилтон потерял свой восьмой чемпионский титул не по своей вине. У него была возможность побить самый важный рекорд Формулы 1, но он потерял ее из-за спорного решения Майкла Маси. Выиграет ли британец восьмой чемпионский титул? В 2022 году в Формуле 1 появятся совершенно новые автомобили, которые повлияют на баланс сил, и пилотам придется с нуля адаптироваться к новым машинам, стиль вождения которых должен быть совершенно другим. Посмотрим, как к этому адаптируется Льюис.