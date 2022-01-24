Ф-1: итоги сезона 2021 — самая важная статистика

Пока команды готовятся к новому 2022, мы продолжаем подводить итоги 2021 года. На этот раз пришло время подвести итоги самого сезона, который завершился.

За 13 лет с сезон 2009 года чемпионами мира в Формуле-1 ставали только команды из Брэкли (BrawnGP и Mercedes) и Red Bull, а также их гонщики. 13 лет дуополии в Формуле 1.

Впервые с 2008 года гонщик из команды, завоевавшей титул конструкторов, не выиграл титул чемпиона мира.

В 2021 году на подиуме стояли 13 гонщиков: Ферстаппен, Хэмилтон, Боттас, Перес, Норрис, Сайнс, Гасли, Феттель, Леклерк, Окон, Рассел, Риккардо и Алонсо. Столько же было и в прошлом сезоне. Они представляли восемь команд, ранее этот показатель был достигнут в 2009 году.

Шесть разных гонщиков выиграли гонки Формулы-1 в 2021 году: Хэмилтон, Ферстаппен, Перес, Окон, Риккардо и Боттас. Это самое большое количество различных победителей с 2012 года, когда в общей сложности гонки выиграли восемь гонщиков.

С начала сезона 2014 года генеральную классификацию гонщиков Ф1 возглавляли всего пять гонщиков: Нико Росберг, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Валттери Боттас и Макс Ферстаппен.

В 2021 году впервые в истории Ф1 очки начислялись перед стартом гонки Гран-при из-за введения квалификационных спринтов.

Во время квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи восемь самых быстрых гонщиков в квалификации были в 0,5 секунды. Таких небольших различий на сухой трассе не было за всю эпоху гибридных двигателей V6 Turbo. Ранее такая ровная квалификация была на Гран-при Малайзии 2012 года.

Гран-при Бельгии 2021 года считается гонкой в ​​​​статистике, хотя соревнования не состоялись полностью. Это была самая короткая гонка F1 с точки зрения дистанции. В официальных результатах FIA победитель гонки даже не проехал полный круг, он проехал 6 880 км, а один круг трассы в Спа — 7 004 км. Официальное время победителя — 3:27.071 (3 минуты 27.071 секунды). Это был первый случай, когда ни один гонщик не показал самое быстрое время круга, потому что такой возможности не было. В этой гонке не было обгонов и пит-стопов. Всю дистанцию пилоты ​​проехал за машиной безопасности.

Гран-при Бельгии 2021 года стал шестой гонкой Формулы-1 в истории, в которой необходимая дистанция не была пройдена для начисления полных очков, поэтому была начислена половина пунктов.

Самый быстрый пит-стоп в 2021 году совершили механики Red Bull во время Гран-при Венгрии 2021 года, когда на 40-м круге заменили колесную пару автомобиля Макса Ферстаппена за 1,88 секунды.

Самой высокой скорости в гонке 2021 года добился Себастьян Феттель во время Гран-при Италии. Немец зафиксировал 362,0 км/ч в точке замера скорости в конце стартовой прямой.

Гран-при Нидерландов вернулся в календарь Формулы-1 после рекордного 36-летнего перерыва. Никогда еще не было такого длительного перерыва между двумя гонками в одной стране.

На данный момент в Формуле-1 было проведено 36 гонок с искусственным освещением на пяти разных трассах, четыре из которых находятся на Ближнем Востоке.

Добавление новых гонок в Катаре и Саудовской Аравии в 2021 году означает, что F1 соревновалась в 34 странах на 75 различных трассах.

В 2005 году 24-летний Фернандо Алонсо выиграл свой первый чемпионский титул, который также стал первым титулом для испанца. Тогда в Ф1 выступал 36-летний семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер. В 2021 году 24-летний Макс Ферстаппен выиграл свой первый чемпионский титул, который также стал первым титулом для голландца. В борьбе за него он победил 36-летнего семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Пять раз в истории Формулы-1 гонщик, выигравший поул-позишн, не стартовал в гонке, и первое поле оставалось пустым. Жан-Пьер Жарье на Гран-при Аргентины 1975 года – авария перед стартом. Дидье Пирони на Гран-при Германии 1982 года — крупная авария в квалификации, положившая конец его карьере. Михаэль Шумахер на Гран-при Франции 1996 года — отказ двигателя перед стартом. Ярно Трулии на Гран-при США 2005 года — сход из-за проблем с шинами Michelin. Шарль Леклерк на Гран-при Монако 2021 — авария перед стартом.

В новом сезоне в чемпионате будет рекордное количество гонок — 23 Гран-при. В сезоне 2021 года календарь насчитывает 22 гонки. Сезон стартует 18 марта в Бахрейне и продлится до 20 ноября, когда состоится Гран-при Абу-Даби. Осталось чуть менее двух месяцев.