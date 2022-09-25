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Автоспорт

Карлос Сайнс побывал на модном показе Ferrari

отAdmin

Сен 25, 2022

Карлос Сайнс побывал на модном показе Ferrari

В воскресенье в Италии завершилась Миланская Неделя Моды, в рамках которой соответствующее подразделение компании Ferrari представило новую коллекцию одежды, ориентированную на весну и лето 2023 года.

Это направление в Маранелло решили развивать более года назад, поручив возглавить его Рокко Ианноне, ранее работавшего в модном доме Armani. Если спорткары Ferrari доступны немногим, то одежда с легендарным логотипом в виде гарцующего жеребца всё-таки рассчитана на более широкую аудиторию, хотя дешёвой её не назовёшь.

Ианноне побывал на недавнем Гран При Италии, видел, как много болельщиков приобретали фирменные вещи Ferrari, выполненные в жёлто-чёрной гамме, специально выпущенные к гонке в Монце, и остался доволен результатом свой работы.

«Раз болельщики существуют, то мы хотим предоставить им наш гардероб – меня интересует этот вид взаимодействия с ними, – прокомментировал креативный директор бренда Ferrari. – Наша цель – через эту разнообразную коллекцию точно передать то, что мы называем душой Ferrari».

Карлос Сайнс побывал на модном показе Ferrari

В воскресенье на модном показе был замечен Карлос Сайнс, и на нём тоже была фирменная вещь из новой коллекции, хотя, конечно, он предпочёл выглядеть скромнее, чем модели, вышагивавшие по сцене.

Источник:www.f1news.ru

Admin

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