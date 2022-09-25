Марио Андретти: Мы не сдаёмся

Марио Андретти заявил, что подготовка к проекту Andretti Global по-прежнему продолжается, хотя заявка, поданная в FIA на участие в чемпионате мира 2024 года всё ещё остаётся без ответа, а ряд важных персон паддока высказываются против появления в Формуле 1 одиннадцатой команды.

В начале года Майкл Андретти и его отец, чемпион мира 1978 года, объявили о планах создания новой команды, однако по этому поводу звучат разные мнения. Если руководители McLaren и Alpine поддерживают эти планы, то глава заводской команды Mercedes Тото Вольфф и президент Формулы 1 Стефано Доменикали комментировали их весьма скептически.

Однако клан Андретти это не обескураживает.

«Мы ежедневно работаем над этим проектом с намерением выйти на старт в 2024 году, – заявил Марио Андретти в интервью PlanetF1. – Мы готовимся, словно наша заявка уже одобрена. Всем этим занимается Майкл, так что мы не сдаёмся, это точно. Для нас это очень серьёзный проект, и мы готовы сделать все необходимые инвестиции.

Если честно, очень расстраивает реакция на наш проект. В то же время мы просто стараемся делать всё, что от нас требуется, стараемся соответствовать всем требованиям – не знаю, что ещё мы можем предпринять.

Я считаю, что наш проект будет полезен Формуле 1. У нас самые серьёзные намерения стать частью этого чемпионата, мы хотим прийти в него надолго и можем это гарантировать. Если вы решаетесь на столь крупные инвестиции, это о чём-то говорит.

Размер инвестиций велик по меркам любой компании, поэтому вы рассчитываете, что вам будут рады. Но нам по-прежнему приходится бороться, мы стараемся ответить на все вопросы, которые нам задают. Но это всё, что мы можем».