Трёхлетний план Audi – всегда ли хороша конкретика?

В дни бельгийского гоночного уик-энда на специальной пресс-конференции в Спа руководители компании Audi официально подтвердили, что в 2026 году в Формуле 1 дебютирует её заводская команда, которая будет создана на базе одной из существующих.

Конкретики в их речах было не так уж много, не назвали даже имя команды, на основе которой будет реализован амбициозный проект, хотя уже известно, что это будет швейцарская Sauber, ныне выступающая в чемпионате мира как Alfa Romeo.

Маркус Дюйсманн, председатель совета директоров Audi, признал, что 2026 год не за горами, времени в обрез, поэтому работать предстоит в условиях серьёзного прессинга, чтобы всё сделать вовремя, но подчеркнул, что через три года после дебюта, команда должна стать «очень конкурентоспособной».

Для автопроизводителя уровня Audi это может означать как минимум борьбу за подиумы, что можно считать весьма смелым заявлением, ведь решать предстоит одновременно две задачи: практически с нуля разработать и построить конкурентоспособную силовую установку, а также довести инфраструктуру команды из Хинвила до уровня топ-команд.

Подобная смелость оправдана, когда проект преподносится совету директоров компании, ведь членов правления необходимо убедить в целесообразности более чем затратного проекта, увлечь обещаниями добиться успеха в обозримой перспективе.

Вероятно, подобные цели нельзя назвать нереалистичными, тем более что у Audi есть опыт побед в других престижных гоночных сериях – в различных чемпионатах GT, DTM и в гонках на выносливость, прежде всего, в «24 часах Ле-Мана». Нет никаких сомнений, что к задаче добиться успеха в Формуле 1 в Ингольштадте относятся более чем серьёзно.

Однако масштаб и сложность проекта нельзя недооценивать. В частности, некоторые аналитики считают, что в Audi напрасно назвали конкретные сроки, за которые будущая команда должна стать конкурентоспособной. Это действительно лишь усилит прессинг, который и без того будет предельным.

Audi станет первым автопроизводителем с 2015 года, который берётся за создание собственной силовой установки – тогда в Формулу 1 вернулась Honda. Также немецкая марка станет первой среди брендов мирового уровня, кто в новейшей истории чемпионата мира придёт с собственной заводской командой – до этого на такой шаг перед сезоном 2016 года пошёл французский концерн Renault, выкупив активы Lotus.

Honda и Renault тоже ставили перед собой весьма амбициозные цели, однако достичь их не смогли.

Причём у Renault, когда они вновь вернули себе базу в Энстоуне и занялись её масштабной модернизацией, уже были более-менее эффективные и проверенные временем двигатели собственной разработки. А в Honda ограничились только постройкой силовой установки, став партнёром McLaren.

Однако первую победу заводская команда Renault, сменившая название на Alpine, завоевала только в прошлом году, и её до сих пор приходится относить к категории крепких середняков. Сейчас она занимает 4-е место в Кубке конструкторов, но очков на её счету в разы меньше, чем у лидеров.

Положение Sauber Motorsport сейчас всё-таки получше, чем было у Lotus семь лет назад, однако реально соперничать с Red Bull, Ferrari и Mercedes швейцарской команде, конечно, не под силу. Чтобы довести её инфраструктуру до уровня лидеров, Audi предстоит инвестировать огромные деньги и приложить колоссальные усилия.

Если говорить о Honda, то этой корпорации потребовалось пять трудных лет, прежде чем машина с японской силовой установкой первой пересекла линию финиша в Гран При. Но цена успеха была столь высокой, что в прошлом году руководство Honda приняло решение в очередной раз закрыть заводскую программу в Формуле 1, хотя Макс Ферстаппен и Red Bull Racing выиграли титул.

Audi придёт в чемпионат мира в несколько иной ситуации: во-первых, технический регламент на двигатели, который вступит в силу в 2026 году, всё-таки проще, чем тот, в рамках которого японские мотористы создавали свои силовые установки. Во-вторых, у немецкой компании больше времени на подготовку к дебюту в Формуле 1, но тем не менее действующие заводские команды располагают огромным опытом, который по умолчанию обеспечит им весьма существенное преимущество.

Впрочем, в Ингольштадте и в Хинвиле понимают, что на быстрые победы рассчитывать нельзя, и потребуется несколько лет, чтобы выйти на «проектный уровень». Как долго придётся разгоняться, предсказать невозможно. Успех в Формуле 1 не гарантирован никому, его можно только добиться упорным трудом – при условии, что всё делается правильно или почти идеально.

Но, разумеется, потенциал у Audi есть, в этом не стоит сомневаться. Формула 1 перешла на ограниченные бюджеты, поэтому в немецкой компании могут относительно спокойно заниматься финансовым планированием – хотя бы есть гарантия, что проект не превратится в чёрную дыру, в которой будут исчезать сотни миллионов евро при сомнительной отдаче.

И хотя амбиции – это хорошо, всё-таки вряд ли разумно уже на стадии «нулевого цикла» задавать конкретные временные параметры. Если не удастся достичь поставленных целей в срок, это может нанести проекту определённый ущерб.

Время пролетит незаметно, 2026 год наступит быстро. А уже в 2028-м все будут оценивать, что удастся сделать Audi к этому сроку, а что останется нереализованным. Повторимся: нет смысла гадать, как всё будет складываться, но одно можно сказать наверняка: жёсткий прессинг всем, кто имеет и будет иметь отношение к этому проекту, гарантирован.