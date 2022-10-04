Бинотто: Если бы мы получше стартовали, итог был бы иным

Шарль Леклер финишировал вторым на вчерашнем Гран При Сингапура, хотя и стартовал с поула, однако не смог реализовать преимущество, которое даёт эта позиция на узкой городской трассе. После чего он делал всё, что было в его силах, но опередить Серхио Переса, который захватил лидерство уже на первых секундах гонки, ему так и не удалось.

Руководитель Скудерии Маттиа Бинотто прокомментировал итоги гонки, признав, что шансы на победу были упущены из-за неудачного старта.

Маттиа Бинотто: «Прежде всего старт был неважный, и это сказалось на всей остальной гонке. Думаю, если бы мы получше стартовали, то и результат был бы лучше. Если говорить конкретно о старте, то время реакции Шарля было неплохим, он всё сделал правильно, однако затем началась пробуксовка ведущих колёс, поскольку сцепление с трассой оказалось не слишком хорошим.

Именно это повлияло на нашу гонку, и нам предстоит разобраться, почему сцепление ведущих колёс Ferrari Леклера было хуже, чем мы рассчитывали. Впрочем, мы заняли второе и третье места – думаю, что это всё-таки неплохой результат. С точки зрения ситуации в Кубке конструкторов, итоги сингапурского уик-энда можно назвать хорошими, поскольку мы заработали немало очков.

В целом машина нормально работала и на мокрой трассе, и на сухой, это относится и к гонке, и к квалификации. Это главный позитивный итог уик-энда. В этом плане мы можем быть удовлетворены – сейчас всё было явно лучше, чем в Спа или Зандфорте, где у нас было намного больше сложностей.

Когда мы перешли на слики, в какие-то моменты наша машина была самой быстрой на сингапурской трассе. Я также не думаю, что мы могли как-то лучше действовать в плане тактики. И хотя итоги гонки нас расстроили, мы всё таки были близки к победе, чего не было уже довольно давно».