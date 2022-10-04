Марио Изола: В Сузуке уникальные повороты

Трасса в Сузуке выполнена в виде восьмёрки, число левых и правых поворотов примерно равное – нагрузка на шины хоть и очень высокая, но сбалансированная. В Pirelli выбрали для Гран При Японии самые жесткие составы резины, но на второй тренировке в пятницу, которая будет продолжаться полтора часа, команды поработают и с другими составами.



Марио Изола, Pirelli: «Спросите гонщиков о любимой трассе – и они обязательно назовут вам Сузуку. Трасса включает сложные повороты, которые вы не встретите больше нигде – 130R и Spoon уникальны, как и японские болельщики.

Нагрузка на резину в Сузуке – одна из самых высоких по ходу сезона, поэтому мы привезём самые жёсткие составы. Машины нового поколения тяжелее прежних, их эффективность постоянно растёт, так что в этот уик-энд нагрузка будет особенно велика.

В этом году во время второй тренировки мы будем тестировать прототипы шин 2023 года, завершая разработку резины для следующего сезона».