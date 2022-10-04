Шумахер: Из новичков финишировал только я

Гонщики Haas F1 не заработали очков в Сингапуре – обоим пришлось провести незапланированный пит-стоп…

Кевин Магнуссен (12-й): «Моя машина слегка пострадала в инциденте, но мне показали черно-оранжевый флаг, хотя деталь не собиралась отваливаться, не было никаких проблем с безопасностью – она даже не двигалась. Пришлось совершить внеплановый пит-стоп, который был совершенно не нужен.

В субботу всё получилось, мы увидели, что у машины есть скорость, что вселяет оптимизм. Надеюсь, мы сохраним её и в следующих гонках».

Мик Шумахер (13-й): «Прокол из-за инцидента с Джорджем Расселлом разрушил мою гонку. Но я доволен тем, что финишировал в гонке, которую многие гонщики не смогли закончить. Из тех, кто впервые выступал в Сингапуре, только я смог добраться до финиша.

Скорость машины позволяла нам заработать очки, сегодня просто не повезло, но мы едем в Сузуку с хорошим настроением».