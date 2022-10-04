Валттери Боттас: Машина эффективнее на сухой трассе

Неудачно завершилась гонка в Сингапуре для Alfa Romeo – Валттери Боттас финишировал одиннадцатым и не заработал очки, а его напарник Гуаньюй Чжоу сошёл после столкновения с Николасом Латифи. В Кубке конструкторов команда осталась на шестой позиции.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Несмотря на хороший темп в пятницу, уик-энд получился сложным. Вчерашняя дождевая квалификация повлияла на наши шансы в гонке – мы знали, что будет сложно отыграться при старте с четырнадцатой и пятнадцатой позиции.

Гонка тоже получилась непростой на подсыхающем асфальте. Чжоу ничего не мог сделать, чтобы избежать столкновения, хотя перед этим показывал хороший темп.

Валттери выжал максимум из гонки, и только быстрый Макс Ферстаппен не позволил ему заработать очки. Мы постарались дать ему возможность побороться, поставив шины Soft, но этого оказалось недостаточно, чтобы финишировать в десятке.

Сейчас мы отправляемся в Сузуку. У нас хороший темп на сухой трассе, и мы привезём несколько новинок, которые должны помочь прибавить. Команда продолжает бороться за шестое место в Кубке конструкторов».

Валттери Боттас (11-й): «Учитывая стартовые позиции, мы сделали всё, что могли. Разумеется, всегда обидно, когда финишируешь в одной позиции от очков, но, по крайней мере, я избежал ошибок и доехал до финиша.

На последних кругах шины Soft стали терять скорость, поэтому я не смог приблизиться к Гасли, но я считаю правильным решение перейти на этот состав. Не думаю, что на других шинах результат был бы выше.

В этот уик-энд у нас было и несколько позитивных моментов – в пятницу мы продемонстрировали высокий темп, а в Японию привезём несколько новинок. Наша машина эффективнее на сухой трассе, поэтому будем надеяться, что в Японии погода окажется на нашей стороне».

Гуаньюй Чжоу (сход): «Обидно закончить гонку столкновением, но я ничего не мог поделать. Я бок о бок с Латифи проехал четвёртый поворот, после чего он не оставил места и отправил меня в стену. Подвеска серьёзно пострадала, а он получил штраф, который ничего для меня не менял. Не так я хотел закончить гонку, принимая во внимание хороший темп.

Нужно оставить эту гонку в прошлом и сосредоточиться на следующем этапе в Сузуке. Нас ждёт новый шанс, и я с нетерпением жду возможности погоняться на этой трассе».