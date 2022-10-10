Фернандо Алонсо критикует тактику Alpine F1

Фернандо Алонсо после окончания сезона расстанется с Alpine F1 и в следующем году перейдёт в Aston Martin, а пока его разногласия с заводской командой французского концерна Renault продолжаются. По ходу Гран При Японии об этом свидетельствовали некоторые его реплики, прозвучавшие по радио, и комментарии, которые он сделал уже после гонки, общаясь с испанской прессой.

В частности, ему не понравилось, что Эстебан Окон, его напарник, перешёл на промежуточные шины на круг раньше, тогда как Алонсо пригласили в боксы лишь на 8-м круге, хотя многие команды провели двойные пит-стопы.

Он не стал скрывать своего раздражения, общаясь по радио с Карелом Лоосом, своим гоночным инженером: «Это была большая ошибка! Я имею в виду выбор тактики. Что вы делаете со мной в этом году?»

Газета Marca также приводит его слова, сказанные уже после финиша: «Я заранее дважды просил команду о пит-стопе, но, возможно, у меня не работал микрофон. В итоге мы финишировали на той же позиции, с какой стартовали.

Мы всегда принимаем решения о пит-стопах позже других. Я оставался одним из последних, кто всё ещё ехал на шинах для сильного дождя, и из-за этого мы потеряли несколько позиций. Потом нам пришлось сделать дополнительный пит-стоп, но всего за шесть кругов до финиша, когда уже поздно было отыгрываться».

Комментарии Алонсо в эфире телеканала DAZN были несколько менее сердитыми: «Сначала мы слишком поздно провели пит-стоп, чтобы перейти на промежуточную резину, и я потерял какие-то позиции. А в конце гонки мы не знали, это последний круг или нет, и команда меня предупредила только в последнем повороте. Думаю, все были в одинаковых условиях, но когда я был за рулём машины на трассе, то чувствовал, что в команде творится некоторый хаос».

Алонсо не случайно упомянул последний поворот последнего круга сокращённой дистанции Гран При: он до конца сражался с Себастьяном Феттелем, и гонщик Aston Martin в итоге пересёк линию финиша всего на 0,011 секунды раньше. К сожалению, эта их дуэль, не попала в трансляцию гонки, но публика на трибунах автодрома в Сузуке наверняка получила большое удовольствие.

Также мадридская газета напомнила, что разногласия между Алонсо и стратегами Alpine F1 уже были на апрельском этапе сезона в Мельбурне, затем в Спа и в Монце. За четыре этапа до конца чемпионата Фернандо занимает 9-ю строчку личного зачёта, уступая напарнику, Эстебану Окону, 13 очков.