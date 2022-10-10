FIA пока не наказала Red Bull и Aston Martin

10 октября обнародованы первые итоги финансового аудита, которым отдел бюджетного контроля FIA занимался с марта, анализируя бухгалтерскую отчётность за 2021 год, предоставленную командами Формулы 1.

Публикации пресс-релиза федерации предшествовали многочисленные слухи о том, что несколько команд, в том числе Red Bull Racing, допустили нарушения финансового регламента. Эти слухи обсуждались настолько активно, что в FIA поспешили объявить их необоснованными и предложили дождаться официальной информации.

Из неё явствует, что так называемые «сертификаты соответствия» выданы только семи командам, что же касается трёх остальных, т.е. Red Bull Racing, Aston Martin и Williams, то «отдел бюджетного контроля FIA определяется с дальнейшими действиями, которые необходимо предпринять.., и дополнительная информация будет опубликована в соответствии с регламентом».

Вероятно, кто-то будет разочарован, кто-то сочтёт такой подход излишне либеральным, ведь уже больше недели автоспортивная пресса рассуждает о том, сколь суровым будет наказание, если, например, выяснится, что Red Bull Racing потратила чуть ли не на $10 млн. больше, чем её ближайшие соперники.

Но в сообщении FIA говорится, что, факт перерасхода средств действительно был установлен, однако он носил несущественный характер. Следовательно, каких-то страшных кар (а регламент предусматривает более чем серьёзные наказания, от денежных санкций вплоть до исключения из чемпионата) ждать не приходится, однако интрига всё-таки сохраняется.

Подробные сведения о характере нарушений федерация предпочла не сообщать, но в теории даже за незначительные нарушения команду могут лишить каких-то очков. Впрочем, по мнению экспертов, до этого дело всё-таки не дойдёт. Но, например, есть и другие меры, в частности, нарушителям могут ограничить время работы в аэродинамической трубе, не допустить к участию в каких-то тестах или урезать бюджет на следующий год.

Бюджеты команд в 2021 году впервые были ограничены на уровне $145 млн. плюс допускались дополнительные расходы, связанные с проведением спринтерских гонок, а также в случае, если число этапов в сезоне будет больше 21-го (так и получилось, поскольку в сезоне было 22 гонки).

Williams стала первой командой, допустившей нарушения, хотя и не финансового характера: команда просто поздно предоставила требуемую документацию, за что была оштрафована на $25 тысяч.

Перерасход средств, допущенный Red Bull Racing – случай куда более серьёзный. Хотя в финансовом регламенте нарушения такого рода делятся на две категории, «существенные» и «незначительные», в дни сингапурского уик-энда представители Mercedes и Ferrari говорили о том, что это ущербная терминология, не учитывающая преимущество, которое может получить команда при любых дополнительных тратах.

По их мнению, лишние $4 млн. позволяют подключить к разработке или модернизации машины дополнительные силы, например, несколько десятков квалифицированных специалистов, и в течение всего сезона платить им зарплату. Кроме того, если в 2021 году был перерасход средств, то преимущество будет носить долговременный характер и проявляться в течение трёх сезонов.

Как бы то ни было, в FIA пообещали через какое-то время обнародовать некую дополнительную информацию, которая, должна что-то прояснить. Хотя если не будет каких-то формальных санкций в отношении нарушителей регламента, вряд ли это устроит их соперников.