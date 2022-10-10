Йос Ферстаппен: Мы не сразу откупорили шампанское…

Йос Ферстаппен, отец теперь уже двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, был в Сингапуре, поскольку надеялся, что уже там его сын досрочно обеспечит себе титул, но тогда этого добиться не удалось.

В Японию Йос не полетел, вернулся в Европу и следил за событиями, происходившими в Сузуке, из дома, но, по его словам, это ему не помешало отпраздновать очередной важный успех сына дома.

«Конечно, я постоянно был на связи и с командой Red Bull Racing, и с Раймондом Фермюленом, менеджером Макса, – рассказал Ферстаппен-старший в интервью телеканалу Viaplay. – Наконец-то наступила определённость – титул завоёван.

В прошлом сезоне прессинг достигал запредельного уровня, но когда всё было позади, мы испытали невероятно сильные эмоции. В этом году всё по-другому. Мы понимали, что рано или поздно титул будет обеспечен, только не знали, когда именно это произойдёт.

Я считаю, что сын отлично провёл Гран При Японии. Под конец он оторвался от всех почти на полминуты. Такие гонки – конёк Макса, ведь ещё в детстве, занимаясь картингом, он выработал особые навыки пилотирования в сложных условиях.

Обычно я приезжаю на большинство гонок, но в этом году я так довольно много путешествовал, а добраться до Японии не так просто. Но ведь можно и дома отпраздновать победу в чемпионате. Правда, мы не сразу откупорили шампанское, ведь после финиша была некоторая неясность по поводу того, какой фактор влияет на подсчёт очков.

А потом я позвонил Максу и сказал, что он – лучший. Но он давно это подтвердил, а я в любом случае это ему говорю чуть ли не в каждый уик-энд».