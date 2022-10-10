В FIA обнародовали итоги аудита, выявлено три нарушителя

Как и ожидалось, в понедельник в FIA официально подтвердили, что процедура финансового аудита в отношении всех десяти команд чемпионата завершена, и опубликовали короткий пресс-релиз, посвящённый его основным итогам.

«В FIA подтверждают, что отдел бюджетного контроля завершил анализ документации, предоставленной всеми участниками чемпионата 2021 года, за период до 31 декабря прошлого года.

Отдел бюджетного контроля FIA выдал сертификаты соответствия семи из десяти команд.

Установлено, что Aston Martin F1 допустила процедурные нарушения финансового регламента;

Red Bull Racing допустила процедурные нарушения финансового регламента, а также незначительный перерасход;

Williams Racing в 2021 году выполняла требования финансового регламента, за исключением того, что допустила процедурные нарушения (о чём отдел бюджетного контроля уведомил команду в мае 2022 года, и она сразу отреагировала и проявила готовность сотрудничать).

Анализ документации команд носил интенсивный и детальный характер, все участники чемпионата с готовностью предоставили требуемую информацию, чтобы эксперты могли оценить их экономическую ситуацию в первый год действия финансового регламента. Отдел бюджетного контроля FIA отмечает, что в ходе процесса аудита все команды неизменно демонстрировали добрую волю и готовность к сотрудничеству.

В FIA также отмечают, что поскольку это был первый год, когда действовал финансовый регламент, вмешательство отдела бюджетного контроля федерации было ограниченным и касалось только анализа документации, предоставленной командами, а полное формальное расследование не проводилось.

В настоящее время отдел бюджетного контроля FIA определяется с дальнейшими действиями, которые необходимо предпринять в отношении Aston Martin и Red Bull, и дополнительная информация будет опубликована в соответствии с регламентом».