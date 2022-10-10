Зайдль: Надо ликвидировать все серые зоны в регламенте

После финиша Гран При Японии не сразу выяснилось, что Макс Ферстаппен выиграл чемпионат, и даже в команде Red Bull Racing полагали, что для этого не хватало одного очка, поскольку дистанция гонки была сокращена, и все были уверены, что по её итогам будет начислено меньше очков.

Однако в этом году правила были скорректированы, и в них появилась оговорка, позволившая начислить полное количество очков – в случае, если гонка была остановлена красными флагами, а затем возобновлена.

Андреас Зайдль, руководитель команды McLaren, полагает, что все команды несут ответственность за то, что в действующем спортивном регламенте есть подобные серые зоны.

«Насколько я понимаю, при корректировке регламента не было намерения в ситуациях, подобных той, что произошла в Сузуке, начислять полное количество очков, – приводит слова Зайдля Motorsport Week. – А поскольку есть подобная оговорка, может быть такое, что очки будут в полной мере начисляться даже если мы проедем два круга (после рестарта), после чего гонка финиширует.

Однозначно, такого намерения не было. В конечном итоге, это плохо, ведь получается, что мы все недосмотрели. Поэтому я готов с этим согласиться, даже если сейчас нас это не устраивает. Значит, мы просто должны уточнить формулировки.

Я чувствую личную ответственность за это, ведь в конечном итоге мы каждый год в межсезонье корректируем регламент, и у каждой команды есть возможность уточнить моменты, в которых есть неясности.

Вместе с нашей командой мы пока не занимались детальным анализом, но насколько мы поняли, все пункты правил, которые после прошлогодней гонки в Спа были сформулированы вместе с FIA и Формулой 1, применяются только в случае, если у гонки не было нормального финиша.

Если это действительно так, то мы все допустили недосмотр, это однозначно. Значит, мы все несём ответственность, и в зимнее межсезонье надо постараться всё исправить и ликвидировать все серые зоны в регламенте, которые там ещё остаются».