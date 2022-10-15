Хэмилтон: Уважение с Максом не всегда было взаимным

Почти год прошёл после драматичных событий Гран При Абу-Даби, когда Макс Ферстаппен на последнем круге обогнал Льюиса Хэмилтона и выиграл титул. В эфире телеканала Sky Italia гонщик Mercedes рассказал, что не держит зла на Макса, но события того вечера до сих пор причиняют ему боль.

Льюис Хэмилтон: «Все испытывают боль после травмирующего опыта. Не важно, будь то потеря близкого человека, завершение отношений – такие события наносят травму. Помимо семьи, я больше всего люблю гонки, поэтому проигрыш в Абу-Даби оказался очень болезненным.

Макс на последнем круге сделал то, что должен был сделать, поэтому у меня нет с ним проблем. На его месте я поступил бы точно так же. За пределами гоночных трасс между нами не было такого же уровня уважения, как на трассе. Уважение не всегда было взаимным – возможно, это связано с возрастом, но со временем это пройдёт.

В этом сезоне Макс выступает великолепно. Нет сомнений, что в его распоряжении самая быстрая машина, и он отлично справляется. Надеюсь, в какой-то момент мы сможем вернуться в борьбу».