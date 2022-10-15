Условия победы Red Bull Racing в Кубке конструкторов

На прошедшем Гран При Японии Макс Ферстаппен досрочно гарантировал себе титул чемпиона мира 2022 года. Судьба Кубка конструкторов тоже фактически решена – вопрос времени, когда Ferrari в борьбе с Red Bull Racing лишится математических шансов на первое место по итогам сезона.

Велика вероятность, что уже на следующем этапе команда из Милтон-Кинса гарантирует себе досрочную победу в Кубке конструкторов. Сейчас Red Bull Racing опережает Ferrari на 165 очков, а для завоевания Кубка конструкторов в США, преимущество над Скудерией после финиша гонки в Остине должно составлять не менее 147 очков.

Если в Остине гонщики Ferrari завоюют победный дубль и заработают дополнительное очко за лучший круг, то Максу Ферстаппену и Серхио Пересу нужно заработать 26 очков, чтобы гарантировать Red Bull Racing победу в Кубке конструкторов. Для этого Ферстаппену и Пересу достаточно финишировать третьим и четвёртым.

Учитывая доминирование Макса Ферстаппена во второй половине сезона, маловероятно, что Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу удастся добиться победного дубля. Намного выше вероятность, что в Остине Макс одержит свою тринадцатую победу. Этого результата вместе с лучшим кругом хватит для завоевания Кубка конструкторов.

Если Ферстаппен и Перес финишируют впереди гонщиков Ferrari в Остине, то это тоже гарантирует Red Bull Racing победу в чемпионате.