Доменикали: Предложений больше, чем дат в календаре

На 2023 год запланирован самый продолжительный сезон в истории – в календарь включены 24 этапа. Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали считает такое количество Гран При оптимальным, но уверяет, что желающих принять гонки намного больше.

Стефано Доменикали: «От 23 до 24 Гран При – хорошее количество, я не хочу обсуждать дальнейшее увеличения числа этапов. При выборе мест проведения гонок мы учитываем множество факторов, но совершенно чётко определились с числом Гран При – 24 – наш максимум.

В прошлые годы календарь состоял из 15 гонок, но тогда была другая ситуация. Сейчас к Формуле 1 огромный интерес, и я надеюсь, что он продолжит расти. 24 гонки обеспечивают баланс между количеством и качеством. Если бы проведение такого числа этапов было проблемой, я бы сразу сократил календарь.

Мы пытаемся найти баланс. Треть гонок пройдёт в Европе, вторая треть – в Америке и на Ближнем Востоке, ещё треть – на Дальнем Востоке. При составлении календаря очень важна финансовая сторона. Предложений гораздо больше, чем дат в календаре. При выборе мы учитываем красоту самой трассы, инвестиции в проект, мероприятия для болельщиков, заинтересованность команд и производителей».